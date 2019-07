Landbouwdag Texel gaat gewoon door: "We nemen wel extra maatregelen"

TEXEL - De Landbouwdag Texel die voor donderdag op het programma staat, gaat gewoon door. Dat laat de organisatie weten. Wel worden er extra maatregelen genomen tegen de warmte.

Het was vanmorgen nog niet zeker of de traditionele landbouwdag kon doorgaan. Vanmiddag werd besloten het gewoon door te zetten. "De temperatuurverwachting voor Texel ligt donderdag rond 28-29 graden met een beetje wind", zegt voorzitter Cor de Ligt. "Dat is prima te doen."

Voorzieningen treffen

Hij vervolgt: "Volgens de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit moet je boven de 30 graden voorzieningen treffen, maar dat gaan we nu ook al doen. Zo maken we overkappingen bij de schapen en de koeien tegen de zon en zorgen we dat ze voldoende ruimte en water hebben."

De beslissing is niet lichtzinnig genomen, maar De Ligt verwacht geen problemen. "We hebben het dierenwelzijn hoog in het vaandel staan en we zullen er alles aan doen om het voor de dieren een zo aangenaam verblijf te laten zijn", schrijft onze mediapartner Texelse Courant. "We vertrouwen erop dat mens en dier een mooie dag hebben."