Vissers starten petitie tegen windparken op de Noordzee: "Bescherm onze vis"

DEN HELDER - Noord-Hollandse vissers zijn een petitie 'Red De Noordzee' gestart tegen de aanleg van windmolenparken op de Noordzee. De overheid wil mega-windparken aanleggen om aan de klimaatdoelstellingen te kunnen voldoen. Vissers zijn bang voor de schadelijk gevolgen voor de sector en voor de natuur. "Bescherm onze vis en ga daar geen industriepark bouwen."

Voor visser Dirk Kraak uit Den Helder is het de zoveelste missie voor het behoud van zijn beroep. "We zijn de puslvisserij al kwijt, de Brexit ligt op de loer en de plannen voor windparken liggen al langer klaar. Ons visgebied wordt steeds kleiner als de windparken er komen."

Verstoring

De vissers maken zich grote zorgen over de gevolgen voor de natuur. "Windparken zorgen voor heel veel verstoring in het water en op de zeebodem. We pikken nu al regelmatig dode bruinvissen uit zee. Die zijn heel gevoelig voor geluidsgolven. Dat moet goed worden onderzocht voordat er nieuwe parken komen."

Kraak is lid van de visserijbelangenorganisatie EMK die heeft een petitie opgesteld. "We willen het publiek bereiken en vertellen dat we voorzichtig moeten zijn met wat we gaan doen op de Noordzee. Het is één groot natuurgebied. Wij moeten voldoen aan milieumaatregelen en dat moet de windindustrie ook."

Het uitkopen van vissers of overstappen op kweekvis vindt Kraak geen goede oplossing. "De Noordzee levert al eeuwen vis. We willen blijven vissen en mensen van voedsel voorzien. Ik heb ook opvolgers die ik ook een mooie tijd gun, maar op deze manier wordt het allemaal naar de donder geholpen."