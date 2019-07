Den Helder kijkt uit naar komst van bijzondere driemaster: "We hopen dat er velen volgen"

DEN HELDER - Een bijzonder project voor museumhaven Willemsoord in Den Helder: daar zal voor het eerst een tallship - een groot zeilschip - in onderhoud gaan. En als het aan de stad ligt, wordt het ook zeker niet de laatste.

De Clipper Stad Amsterdam, zoals het schip heet, komt vanaf november in Dok 2 te liggen. Daarmee gaat een langgekoesterde wens in vervulling. "We hebben natuurlijk al vijf mooie 'Sail Den Helders' gehad, waar al die prachtige tallships langskwamen om te bezichtigd te worden", vertelt Evert van den Broek van Damen Shipyards Den Helder. "Dit is de eerste keer dat we meteen één van de mooiere en Nederlandse tallships in onderhoud krijgen."

'Aan vervanging toe'

De Stad Amsterdam vaart nu nog rond op de Middellandse Zee, maar gaat langzaam maar zeker richting Den Helder. Op 1 november moet het schip het dok in varen. Daarna zal er vijf maanden aan gewerkt worden."Het schip is nu negentien jaar in de vaart en is toe aan het vervangen van een aantal zaken", zegt directeur Evert van Dishoeck van de rederij van de klipper.

Lees ook: Den Helder zet voorzichtig koers richting Sail 2023: "Het zijn grote schoenen die we moeten gaan vullen"

Het schip zal tijdens het werk vanaf de kade goed te zien zijn. Het zal dan ook zeker publiek trekken, denkt Van den Broek. "Stoer, energiek en maritiem: dat wil Den Helder uitstralen. Op deze locatie, met nautische bestemming, gaan we het schip een mooie onderhoudsperiode geven."

Duurzaamheids-reis

Het werk moet wel op tijd klaar zijn. 2020 wordt een belangrijk jaar voor de klipper. Er wacht een wereldreis met een duurzame opdracht. Het schip wil met het project van SDG over de hele wereld mensen activeren en vooral jongeren verbinden om duurzamer met de wereld om te gaan.

Lees ook: Driemaster Stad Amsterdam bijna half jaar in Den Helder voor onderhoud

"We vertrekken meteen na Sail Amsterdam voor een wereldreis van twee jaar", legt directeur Van Dishoeck uit. "We beginnen dus in Amsterdam en zullen dan langs zeventien plekken varen om duurzaamheids-uitdagingen aan te gaan. We eindigen onze tocht in New York, hopelijk bij het gebouw van de Verenigde Naties, waar we dan onze geloofsbrieven kunnen overhandigen."

In Den Helder kijken ze uit naar de komst van De Stad Amsterdam. Het schip ligt waarschijnlijk al eind oktober voor de kust. "Dit is de eerste en we hopen dat er velen zullen volgen."