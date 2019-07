Driemaster Stad Amsterdam bijna half jaar in Den Helder voor onderhoud

DEN HELDER - De 76 meter lange driemaster Stad Amsterdam ligt vanaf 1 november bijna een half jaar in de haven van Den Helder voor onderhoud. In de scheepswerf van Damen Shipyards wordt de klipper klaargemaakt voor een wereldreis die begint na Sail 2020 en eindigt in New York.

Directeur Evert van Dishoek van de Clipper Stad Amsterdam, is blij dat de rederij met deze grootscheepse onderhoudsbeurt in Den Helder terecht kan: "Damen Shipyars Den Helder kan ons project goed accommoderen op de Oude Rijkswerf met de daar aanwezige dokcapaciteit en ervaring op het gebied van scheepsbouw en systeemtechniek."

Hij vervolgt: "Er zijn tevens goede voorzieningen voor dekwerkzaamheden en het werk aan tuigage. Deels worden deze werkzaamheden door onze eigen bemanning uitgevoerd. De Clipper wordt in dok twee gedokt en drooggezet en is in die periode goed zichtbaar voor bezoekers van de Oude Rijkswerf."

Lees meer: 'Sail In-parade drukker bezocht dan vijf jaar geleden'

Eyecatcher

De driemaster was in 2010 één van de eyecatchers op Sail Amsterdam (zie foto). Koning Willem-Alexander, toen nog de prins van Oranje, voer destijds mee op de klipper. Volgend jaar zal het schip tijdens Sail ongetwijfeld weer veel aandacht krijgen. Het onderhoud in Den Helder duurt tot 1 april 2020. Op 16 augustus 2020, de laatste dag van Sail, vertrekt de Stad Amsterdam.

Vervolgens is de klipper als 'reizende academie' ruim twee jaar onderweg. De reis voert langs zeventien locaties en eindigt op 22 september 2022 in de wereldstad New York.