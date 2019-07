Zoveelste autobrand in Haarlem: bestelbus volledig uitgebrand

HAARLEM - Een bestelauto is vannacht compleet uitgebrand in de Marnixstraat in Haarlem-Noord. De autobrand is de zoveelste in de stad dit jaar.

De auto stond op een rustig stukje van de Marnixstraat, vlakbij de Kleverlaan. Er zijn geen huizen in de direct omgeving. De politie onderzoekt wat de oorzaak van de brand is geweest.

Lees ook: Vorig jaar ruim twee keer zo veel meldingen van autobranden in Haarlem

De laatste tijd zijn er opvallend veel autobranden in Haarlem. De afgelopen weken waren er in ieder geval branden in de Cor Witschgestraat (Oost), Karolingenstraat (Slachthuisbuurt) en A.Hoffmanweg in de Waarderpolder. Afgelopen weekeinde was NH Nieuws in de Professor Donderslaan (Boerhaavewijk) waar de omwonenden een explosie in een auto hoorden.

Er is nog niet bekend of de autobranden met elkaar in verband kunnen worden gebracht.