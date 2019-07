Buurt geschrokken van auto-explosie in Haarlem: "Aansteekdraad lag in mijn voortuin!"

HAARLEM - Een harde knal zorgde ervoor dat de bewoners van de Professor Donderslaan in Haarlem vannacht rechtop in hun bed zaten. Door een onbekende oorzaak explodeerde er iets in of rondom een geparkeerde auto in de straat. Één bewoner zegt zelfs dat er een aansteekdraad van zijn voortuin naar de auto liep.

"Het was wel heftig. De hele buurt was wakker, mijn vrouw en kinderen ook", zegt een buurman vanuit zijn deuropening. "Het aansteekdraad lag bij ons, dat liep naar de auto toe en heeft het waarschijnlijk laten ontploffen."

Eigenaren op vakantie

Op de plek waar de auto stond, veegt een buurvrouw de laatste glassplinters weg. De eigenaren van de auto zijn zelf op vakantie, dus de vrouw heeft zich ontfermd over de schade.

Ook zij schrok vannacht wakker, maar dacht dat het mis was bij het nabijgelegen winkelcentrum. "Toen keek ik uit mijn raam en ik zag die auto. Geen brand, echt puur een explosie. Het raam lag eruit, het open dakje lag eraf, de deuren waren open."

Onveilig

Volgens de man vloog er een paar maanden geleden al eerder een auto in de buurt in brand. "Dat is schrikken, want wij hebben kinderen. Het is een beetje onveilig geworden."