Aartswouders strijden tegen komst crossbaan: "Er zijn betere locaties"

AARTSWOUD - Bewoners in Aartswoud maken zich zorgen om de plannen van een motorcrossbaan aan de rand van hun dorp. Nu de gemeente Hollands Kroon weer een stap verder is in het besluit rondom de crosslocatie, dienen veel inwoners hun bezwaar in. Er wordt gevreesd voor geluidsoverlast, verkeersproblemen en natuurvervuiling.

Peter Zeilstra heeft van omwonenden al 80 bezwaren gekregen. Veel daarvan gaan over de verwachte geluidsoverlast. "Er zijn mensen, zoals ik, die uit Amsterdam verhuisd zijn naar Aartswoud, omdat het hier zo rustig is. Dan zitten we niet te wachten op een motorcrossbaan van internationale proporties", licht Zeilstra toe.

Uit de brieven blijkt ook dat er zorgen zijn over de verkeerssituatie. "Sommigen denken dat het hier veel te druk gaat worden, omdat het een belangrijke plaats wordt voor motorcrossers uit de hele omgeving en daarbuiten."

De besluitvorming over de locatie gaat stapsgewijs, en kan jaren in beslag nemen. De verwachting is dat in 2023 op het parcous gecrosst kan worden, als de plannen worden doorgezet. De gemeente Hollands Kroon biedt nu de gelegenheid zogeheten 'zienswijzen' in te dienen voor bewoners van de omliggende dorpen. De 80 bezwaren die Zeilstra in bezit heeft, zijn daar onderdeel van.

Met die zienswijzen is de kous nog niet af, benadrukt de Aartswouder. "Aan de hand van die brieven worden de plannen getoetst. Het is dus belangrijk dat we nu al laten weten op welke punten we problemen verwachten."

Na die toetsing volgen nog meer mogelijkheden om bezwaar te maken. "Als het moet zou je uiteindelijk zelfs voor de Hoge Raad kunnen verschijnen", aldus Zeilstra, die benadrukt dat het hem alleen om de locatie gaat. "Ik ben niet tegen motorcrossen, maar wel tegen deze plek."

Er zou namelijk een alternatieve locatie zijn, in de buurt van Agriport. "Die wordt nu overgeslagen omdat de infrastructuur minder goed zou zijn. Dan kost het iets meer geld, maar heb je veel minder overlast. Het is maar net waar je de prioriteit legt."

Als het aan Zeilstra ligt, moet die bij de dorpsbewoners liggen. "Soms denk ik: 'in tijden van klimaatakkoorden kun je niet meer verkopen dat zo'n project wordt doorgezet'. Aan de andere kant zal geld ook wel een rol spelen, en dan ben ik er toch niet zo gerust op."