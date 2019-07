Scholen Noordkop over lerarentekort: "Gemis van pabo in Den Helder"

DEN HELDER - De scholenkoepels in de Kop van Noord-Holland zijn het er unaniem over eens: om het lerarentekort in de Noordkop terug te dringen, zou het enorm helpen als er een pabo in Den Helder zou komen. "Al zou er maar een contactpunt komen, een aanspreekpunt. Dat draagt al bij."

Want het gebrek aan een pabo lijkt het grootste probleem waar de noordelijke scholen mee te kampen hebben. Door het ontbreken van een lerarenopleiding in de buurt, trekken de toekomstige leraren weg en komen ze in de meeste gevallen niet meer terug.

Al doen de scholen er wel van alles aan om leuk gevonden te worden door de studenten. "We willen laten zien dat dit een aantrekkelijke regio is", zegt Nils van Heijst van Meerwerf Basisscholen. "Ja, aan de ene kant ligt Den Helder verder weg, maar er is genoeg werk en de huizenprijzen zijn hier nog laag. Daardoor houd je netto veel geld over."

Dat heeft kennelijk effect, want de scholen komen nog niet in problemen door een gebrek aan docenten. "Wij hebben nog een paar vacatures openstaan", aldus Van Heijst. "Ik ga er vanuit dat ook die worden vervuld." Dit geldt ook voor Stichting Kopwerk/Schooltij. "Maar als er mensen in de loop van het schooljaar uitvallen door ziekte, wordt het wel steeds lastiger om invallers te vinden", erkent Jan Bot van Stichting Kopwerk. "Al met al blijft het spannend."

De lege plaatsen worden vooral opgevuld door zij-instromers die zich laten omscholen, soms door de scholen zelf. "Wij investeren veel in stageplekken", zegt Bot. "Om het probleem op te lossen moet je niet één ding doen, maar juist inzetten op meerdere maatregelen."

Meerwerf leidt zelf leraren op. "We vissen in dezelfde kleine vijvers en nieuwe leraren kunnen natuurlijk kiezen waar ze willen werken", aldus Van Heijst. "Voor hen fijn, want ze kunnen kiezen op inhoud. Voor ons onzeker, omdat docenten gemakkelijker kunnen wisselen van baan."

Uiteindelijk dromen beide bestuurders van een hogeschool in de Noordkop. "Het aantal studenten is te klein om te lobbyen voor een speciale opleiding in de Noordkop", vindt Bot. Van Heijst is het daar mee eens. "Maar al komt er maar een contactpunt, een aanspreekpunt. Dat zou al bijdragen aan het terugdringen van het lerarentekort."