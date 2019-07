Gooise zorgen over lerarentekort: "We krijgen alles met veel moeite vaak net rond"

HILVERSUM - Het gaat tot nu toe vaak maar net goed, maar toch hebben ook Gooise basisscholen zorgen over het nijpende lerarentekort. "We moeten er steeds harder aan trekken om alle vacatures te vervullen", vertellen de twee grootste scholenkoepels van de regio.

Het afgelopen schooljaar was het vaak puzzelen voor veel scholen. Als er ook maar één docent wegviel, ontstonden er grote problemen. "Het is dan moeilijk om een gat op te vullen", vertelt Fye Hooglandt van Talent Primair dat 25 openbare basisscholen in 't Gooi heeft. "We merken dat poules met vervangers steeds verder uitdunnen. Als een van onze docenten wegvalt, moeten we een klas vaak over andere groepen verdelen. Heel af en toe moeten we een klas naar huis sturen, maar dat kunnen we gelukkig nog vaak beperken."

Lees ook: Ouders willen schadevergoeding van overheid vanwege lerarentekort

Proceon, dat 18 christelijke scholen in 't Gooi heeft, heeft hetzelfde probleem. "Het wisselt natuurlijk per school, maar vooral in de wintermaanden als er griep heerst, moeten we wel eens een klas naar huis sturen. Dat proberen we koste wat kost te voorkomen, maar soms kunnen we niet anders", vertelt bestuurder Marieke Doddema.

Openstaande vacatures

Voor komend schooljaar hebben de scholenkoepels nog vacatures openstaan. Ze hebben grote zorgen over het opvullen van de gaten. "De afgelopen jaren kwam het vaak allemaal maar net goed, maar dat houdt een keer op. We merken hoe dan ook dat we er veel harder aan moeten trekken om onze teams compleet te krijgen. Het slokt veel tijd op. Tijd die we veel liever besteden aan wat echt belangrijk is: het geven van goed onderwijs", vertellen ze.

Lees ook: Lerarentekort treft Amstelveense basisschool: "Geen leerkracht voor bovenbouwgroep"

Noodplannen klaar

Talent Primair en Proceon houden er rekening mee dat het niet lukt om alle vacatures op te vullen. Proceon heeft zelfs een noodplan klaar liggen. "We zullen steeds vaker docenten voor de klas moeten gaan zetten die nog geen lerarendiploma hebben. Ze volgen wel de opleiding natuurlijk en kunnen ook gewoon les geven. Het is een oplossing, maar die mensen hebben wel veel begeleiding nodig. Dat geeft ook weer extra druk voor de rest van ons personeel. Het is echt roeien met de riemen die we hebben", legt Doddema uit.

Toekomst

Een snelle oplossing voor het lerarentekort in het algemeen hebben de bestuurders niet. "Was het maar zo makkelijk", vertelt Hooglandt. "Er zijn natuurlijk te weinig geschoolde leraren. Voor de leraren die er zijn, proberen we onze scholen zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Over het algemeen denk ik dat het vak van leraar er gewoon weer goed op moet staan. Het vak heeft wel een knauw gekregen, door verhalen over lastige leerlingen, hoge werkdruk en lage salarissen. Dat beeld moeten we veranderen, maar dat kunnen de scholen niet alleen."