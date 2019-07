Komst EK Wielrennen naar Alkmaar niet te missen: metershoge fiets bij station

ALKMAAR - Op het plein voor het Centraal Station in Alkmaar is één van de eerste zichtbare vormen van 'citydressing' rondom het EK Wielrennen in Alkmaar onthuld: een metershoge EK-fiets. De 3D-versie van het logo is niet te missen op het plein.

"Jullie weten waar de kleur geel voor staat toch?", vraagt algemeen directeur Alkmaar Sport Vincent Thijssen de aanwezigen. "Inderdaad, dat staat voor kaas." Thijssen onthulde de fiets samen met wethouder Pieter Dijkman, die er ook mee in zijn nopjes is. "Hij staat hier mooi zeg, lekker in het zicht."

Het gevaarte is vijf meter lang en drie meter hoog en is 'officieel goedgekeurd' door de Europese wielerbond UEC, want uiteraard is alle vormgeving rond het EK goed beschermd.

Alkmaars tintje

"We moesten het logo na het ontwerp eerst laten goedkeuren, omdat we er natuurlijk een Alkmaars tintje aan wilden geven, vandaar de toren en de kleur geel", aldus Thijssen. "De kleuren rood, wit en blauw staan voor Nederland."

In aanloop naar het EK Wielrennen wordt de stad de komende weken nog verder aangekleed met onder meer banners en banieren waarop het evenement groots wordt gepromoot.