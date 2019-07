Alkmaar zoekt naar verkeersregelaars voor EK Wielrennen: "80 per dag nodig"

ALKMAAR - Sinds gistermiddag zal het niemand meer ontgaan dat het EK Wielrennen, dat in in augustus plaatsvindt, Alkmaar als middelpunt heeft. Bij het station is een enorme EK-fiets onthuld en de komende weken wordt de stad verder aangekleed en klaargemaakt voor het fietsfestijn. Maar om dat voor elkaar te krijgen, moet nog een berg werk worden verzet en ook tijdens het kampioenschap moeten vele handen het werk licht gaan maken.

"We zijn vooral op zoek naar verkeersregelaars. Daar hebben we er ongeveer 80 per dag van nodig en we zitten nu op 50. Er zit een gratis certificeringsopleiding bij, dus kun je later ook die rol uitvoeren bij andere evenementen", aldus Ruud Herder, directeur van vrijwilligersorganisatie VCRA. "Vrijwilligers zijn onmisbaar om het evenement te kunnen laten slagen", laat ook wethouder sport Pieter Dijkman weten aan mediapartner Alkmaar Centraal.

Ervaring

Tijdens de bijeenkomst kregen geïnteresseerden te horen wat er van hen verwacht werd en wat zij van de organisatie mogen verwachten. Het overwegend wat oudere gezelschap ziet inzet bij het evenement wel zitten. "Ik heb vorig jaar ervaring opgedaan bij de 'Klim naar de Hemel' en omdat mijn talen vrij goed zijn, heb ik me nu opgegeven voor het secretariaat", zo laat één van hen weten.

Wie ook interesse of vragen heeft kan zich melden bij de VCRA in de Bagijnenstraat of kan terecht op de website van het evenement.