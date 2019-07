Ouders willen schadevergoeding van overheid vanwege lerarentekort

ZAANDAM - Een groep ouders uit Zaandam wil onderzoeken of ze compensatie van de overheid kunnen eisen omdat ze nadeel ondervinden van de vierdaagse schoolweek. Een aantal basisscholen introduceerde vanwege het lerarentekort de ingekorte week. Ouders moesten daarom zelf bijspringen of opvang regelen.

Jeroen de Glas is vader van twee kinderen die op basisschool De Tamarinde in Zaandam zitten. Dit schooljaar waren er zeven vierdaagse schoolweken. De Glas: "Ik studeer naast mijn werk. Dat moet ik ook, want anders kan ik mijn werk niet blijven doen. Maar dat studieverlof heb ik nu gebruikt voor lesgeven aan mijn eigen kinderen."

Lees ook: Schrikbarend tekort aan leraren in Zaanstad: dit schooljaar al bijna 700 keer geen docent voor de klas

Duizenden euro's

Volgens De Glas betekent die extra uren met zijn kinderen dat zijn studieverlof eigenlijk verdwenen is. "Als je dat omrekent naar een uurloon, dan gaat het om honderden euro's. Als ik naar alle tachtig ouders bij ons op school kijk, dan gaat het om duizenden euro's."

De ouders vinden het lerarentekort een landelijk probleem, waar je niet de scholen zelf voor verantwoordelijk kunt houden. Vandaag kwam ook een onderzoek uit van de belangenclub PO Raad waaruit blijkt dat het lerarentekort ook dit jaar verder oploopt, en wel met vijf procent. Hoewel het tekort niet in alle gemeentes even groot is.

Lees ook: Minister Arie Slob bij NH Nieuws: "Lerarentekort ook schuld schoolbesturen"

In Zaandam was er vorig jaar sprake van een heuse noodsituatie, maar dit jaar zijn er naar verwachting volgens de scholenkoepels minder openstaande vacatures. In Haarlem werd groep 7 van de Rudolf Steinerschool zelfs opgeheven, omdat de leraren de gaten die ontstaan door tekorten niet meer kunnen dichtlopen.

Lees ook: 'Onderwijsinspectie moet noodmaatregelen lerarentekort in kaart brengen'



onderwijsinspectie

De bezorgde Zaanse ouders hebben ook de onderwijsinspectie ingeschakeld omdat hun kinderen dit jaar tot nu toe volgens hen te weinig lesuren hebben gekregen vanwege de vierdaagse schoolweken. De inspectie heeft deze klacht in onderzoek.