Gemeente Uithoorn boos na besluit 40.000 extra Schiphol-vluchten: "Vertrouwen geschonden"

UITHOORN - De gemeente Uithoorn, een van de directe buren van Schiphol, is allerminst blij met het besluit om per jaar 40.000 extra vluchten toe te staan op de luchthaven.

"Dat druist in tegen eerdere afspraken", stelt wethouder Bouma. "Bovendien zijn in het verleden afspraken gemaakt over hinderbeperking. Die zijn nog steeds niet nagekomen, ondanks herhaaldelijk verzoek van ons en onze bewoners, terwijl Schiphol wel groeide."

Vertrouwen geschonden

Volgens de wethouder was afgesproken dat in de Omgevingsraad Schiphol zou worden besloten over verdere groei. "Dat het overleg in de ORS niet tot een gezamenlijk standpunt heeft geleid, geeft wat ons betreft de minister niet het recht om zelf met een besluit te komen." Bewonersclubs hadden gepleit voor een groeistop tot op z'n minst 2023.

Lees ook: Inwoners Uithoorn luiden noodklok: alle groei Schiphol komt op Aalsmeerbaan

De wethouder stelt dat het vertrouwen is geschonden. "Wij vragen ons werkelijk af hoe de minister de balans tussen Schiphol en de leefomgeving denkt te herstellen en te waarborgen dat de hinder inderdaad wordt beperkt. Wij beraden ons op een inhoudelijke reactie op het besluit van de minister."

Klimaatcrisis

Ook veel milieuorganisaties zijn niet te spreken over het kabinetsbesluit om Schiphol na 2020 stapsgewijs te laten groeien. Groei van de luchthaven is volgens Greenpeace, Natuur & Milieu en de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland geen antwoord op de klimaatvraagstukken die voorliggen.

Lees ook: Schiphol mag weer groeien: "Doodsteek voor vertrouwen"

"Als de minister echt de leefomgeving, gezondheid en het klimaat belangrijk vindt, dan komt ze uit op krimp van Schiphol", stellen de organisaties. "Je kunt de klimaatcrisis niet stoppen met onduidelijke richtlijnen en eeuwig polderen." Volgens hen moet het probleem "bij de bron" worden aangepakt. "En dat betekent minder vluchten, niet meer."

"Het kabinet moet sturen op een absolute daling van de CO2-uitstoot", zegt Marjolein Demmers, directeur Natuur & Milieu. "Het is de hoogste tijd dat de luchtvaartsector behandeld wordt als iedere andere sector."