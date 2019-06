Stille tocht voor mishandelde en misbruikte Amsterdamse

AMSTERDAM - Vrienden, familieleden en bewoners van de Amsterdamse wijk Buitenveldert houden vanavond een stille tocht voor Rinia Chitanie. De 68-jarige vrouw werd op Eerste Paasdag zwaar mishandeld en misbruikt, en overleed ongeveer drie weken geleden aan de gevolgen daarvan.

Bij de stille tocht, die om 19.00 uur op de Arent Janszoon Ernststraat begon, zijn een paar honderd mensen aanwezig.

Nadat een buurtbewoner een toespraak had gehouden, werd een stoeptegel tegen zinloos geweld onthuld. Op de plek van de mishandeling wordt vanavond een minuut stilte gehouden. Ook worden er bloemen neergelegd.

De verdachte, een 20-jarige statushouder die volgens zijn advocaat sinds een aantal jaar in Nederland woont, is opgepakt en zit nog vast. De man heeft het misbruik en de mishandeling bekend.