Verdachte fatale mishandeling Amsterdam is statushouder: raadsleden willen spoeddebat

AMSTERDAM - Amsterdamse raadsleden zijn plan om een spoeddebat aan te vragen, nu blijkt dat de verdachte van de fatale mishandeling van Rinia Chitanie (68) uit Buitenveldert een statushouder is.

Dat meldt De Telegraaf. Het spoeddebat is geïnitieerd door de Partij van de Ouderen (PvdO) en wordt volgens de krant gesteund door diverse partijen. De PvdO wil 'de onderste steen boven hebben over de fatale mishandeling van een weerloze vrouw en alle andere incidenten'. Verder wil de PvdO dat de gemeente volledige openheid van zaken gaat geven en dat er tot die tijd geen enkele opvanglocatie voor ongedocumenteerden meer open gaat.

De krant schrijft verder dat buurtbewoners de autoriteiten verwijten dat de achtergrond van de verdachte nu pas is bekendgemaakt. Juist in Buitenveldert klinkt op het moment kritiek naar aanleiding van de komst van een 24-uursopvang in de oude brandweerkazerne naast winkelcentrum Gelderlandplein.

Reinier van Dantzig, fractievoorzitter van D66, benadrukt overigens wel het verschil tussen ongedocumenteerden en statushouders. "Als het klopt dat het een statushouder betreft, mocht hij in Nederland verblijven. Hoe schrijnend de situatie ook is: ik vind het te vroeg om te speculeren over de gevolgen voor de opvang van ongedocumenteerden in deze wijk."



Rinia Chitanie werd op 21 april mishandeld en overleed afgelopen maandag aan de gevolgen van de verwondingen die ze daarbij opliep. De verdachte heeft aangegeven dat hij op de bewuste avond ook seksueel contact met haar heeft gehad. Rinia was zo zwaar mishandeld, dat haar familie haar niet meer herkende.