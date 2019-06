Eis: 240 uur werkstraf in hoger beroep dodelijk 'Whatsapp'-ongeval Texel

TEXEL - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in hoger beroep een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van een jaar geëist tegen de 28-jarige Pamela H. van Texel. Volgens justitie heeft zij onvoorzichtig gereden en een dodelijk ongeval veroorzaakt, waarbij de 21-jarige Yannick Frijns om het leven kwam.

Opmerkelijk aan de eis is dat de advocaat geeraal in het hoger beroep niet bewezen acht dat Pamela H. berichten via Whatsapp zou hebben verstuurd tijdens het rijden. Dat was een belangrijk onderdeel in het vonnis van 2017 toen H. in Alkmaar werd veroordeeld tot 120 uur werkstraf.

Hoge snelheid

Op 30 maart 2016 reed H. in het donker met haar auto op de Hoofdweg in De Cocksdorp. De auto reed volgens het Openbaar Ministerie slechts met dimlicht. Met relatief hoge snelheid is zij achterop de fietsende Yannick gereden. Zij overleed aan haar verwondingen in het ziekenhuis.

De officier van justitie in hoger beroep is duidelijk over de rol van verdachte: "Als zij haar snelheid beter had aangepast aan de omstandigheden en beter had opgelet, dan was de ouders van de vrouw vreselijk veel leed bespaard gebleven."

Ongeloofwaardig

Justitie gaat nog wel in op het appgedrag voor het noodlottige ongeval. "Verdachte zegt dat ze hard had gewerkt en tussen twaalf uur en negen uur 697 WhatsApp-berichten verstuurde. Dat betekent dat zij, ook tijdens haar werk, voortdurend berichtjes leest en verstuurt. Als dat gebruik de hele dag doorgaat, dan klinkt het uit de mond van de verdachte erg ongeloofwaardig dat zij dat tijdens het rijden niet zou doen.”

Verdriet

De ouders van Yannick hebben tijdens de zitting opnieuw een verklaring voorgelezen. De advocaat generaal verwees naar de dood van Tonio, de zoon van schrijver A.F. Th. Van der Heijden. "De vandaag afgelegde verklaringen van de ouders geven blijk van datzelfde verdriet."

Het Gerechtshof in Amsterdam doet over twee weken uitspraak.