Opvolger Onno Hoes voorbereid op eventuele crisis op Schiphol: "Vind ik een uitdaging"

SCHIPHOL - De aanstaande burgemeester van Haarlemmermeer, Marianne Schuurmans, is er klaar voor als zich op Schiphol een crisissituatie zal voordoen. Ze maakt zich geen zorgen om de grote verantwoordelijkheid voor de luchthaven die zij krijgt te dragen na haar installatie, want 'een crisis op Schiphol komt vrijwel nooit geheel onverwacht'.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De 58-jarige Marianne Schuurmans-Wijdeven (VVD) volgt partijgenoot en waarnemend burgemeester Onno Hoes vanaf 10 juli op. Schuurmans wordt de eerste kroonbenoemde burgemeester van de nieuwe gemeente Haarlemmermeer. De stad fuseerde op 1 januari met de veel kleinere gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Marianne Schuurmans is nu nog burgemeester van de Gelderse gemeente Lingewaard. Burgemeester worden van de stad met daarin Schiphol ziet zij als een 'fantastische uitdaging', maar ze geeft toe dat de openbare orde en veiligheid van de luchthaven een forse uitdaging wordt. Toch zegt ze er niet extra zenuwachtig over te worden.

Chaos

Haar voorganger Onno Hoes heeft in zijn relatief korte burgemeesterschap desondanks meerdere onverwachte crisissituaties op Schiphol gemaakt. Een grote stroomstoring legde vorig jaar tijdens de meivakantie een groot deel van Schiphol plat. Hoes werd te laat betrokken bij deze crisis. Er ontstond chaos in de vertrekhallen, vluchten werden geannuleerd en wegen naar Schiphol werden zonder Hoes' toestemming afgesloten. De oorzaak van chaos lag bij Schiphol zelf.

"Een crisis op Schiphol of als gevolg van Schiphol komt vrijwel nooit geheel onverwacht", zegt Schuurmans. Ze vergelijkt de situatie op Schiphol met een incident in haar huidige gemeente. Vorig jaar augustus reed een man met een auto met twee gasflessen aan boord het gemeentehuis in en richtte een enorme ravage aan.

'Ik ben ook wel van een crisissituatie'

Dat incident noemt Schuurmans wél onverwachts en op Schiphol is iedereen op bijna alles voorbereid. Schuurmans: "Ik weet zeker dat ik in crisissituaties allemaal mensen om mij heen heb staan. Ik moet eerlijk zeggen: ik ben er ook wel van, van een crisissituatie."

"Natuurlijk heb ik het allerliefst dat die zich niet voor doet. Maar als er zich eenmaal één aandient dan krijg ik daar energie van en voel ik me uitgedaagd. En als het achter de rug is en je kunt met voldoening terug kijken op de wijze waarop de crisis is bestreden, geeft dat toch een kick. Als het om openbare orde en veiligheid gaat, is Schiphol het mooiste wat je kunt hebben."