Marianne Schuurmans-Wijdeven volgt Hoes op als burgemeester Haarlemmermeer

HAARLEMMERMEER - De gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft gisteravond de 58-jarige Marianne Schuurmans-Wijdeven voorgedragen als nieuwe burgemeester. Schuurmans volgt hiermee Onno Hoes op, die sinds november 2017 waarnemend burgemeester is.

"Mevrouw Schuurmans heeft in de tweede gespreksronde laten zien dat zij uitstekend geschikt is voor het ambt van burgemeester in een grote gemeente", schrijft de gemeente in een persbericht. "Zij is goed in staat om contact te leggen met Haarlemmermeerders in alle wijken en kernen."

Schuurmans-Wijdeven is niet onbekend met de ambtsketen. Zij is op dit moment burgemeester van Lingewaard (Gelderland). Daarvoor was ze drie jaar lang de burgemeester van het Gelderse Millingen aan de Rijn. Ze is lid van de VVD.

Door een gemeentelijke herindeling is Haarlemmerliede en Spaarnwoude op 1 januari in de gemeente Haarlemmermeer opgegaan. Door die fusie was Haarlemmermeer wettelijk verplicht op zoek te gaan naar een nieuwe burgemeester. Het is volgens de gemeente de planning om de nieuwe burgemeester op 10 juli te installeren.