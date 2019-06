Van windsurfen naar crowdsurfen: Dorian van Rijsselberghe's eerste festival op punt van losbarsten

TEXEL - Op het strand bij Paal 17 op Texel is een enorme circustent neergezet. Het wordt de basis voor het Waves Sport & Music Festival van Olympisch Kampioen Dorian van Rijsselberghe. De eerste editie gaat morgen van start.

"Mooie tent he! Daar ben ik best wel een beetje trots op", zegt van Rijsselberghe, "Tenminste niet zo'n saaie witte partytent". Het idee voor het festival op het Texelse strand werd geboren aan de andere kant van de wereld: "In Rio vroeg de organisatie van het Holland Heineken House of dit niet was voor ons was. Tja als ze aanbieden zo'n mooi feestje in je achtertuin te houden dan zeg je geen nee, toch!?"

Sport en muziek

De invulling was al vrij snel duidelijk: "Het moest wel sport én muziek zijn. We willen mensen in beweging krijgen, laten zien dat we duurzaam zijn. We willen het strand schoner maken dan het al is. Ja dat zijn natuurlijk mooie doelen en vooruitstrevend."

Lees ook: Dorian van Rijsselberghe over Tokio 2020 en herstart Dorian Foundation

In de tent wordt in de tussentijd hard doorgewerkt. Er moet nog een stellage de lucht in waar alle verlichting aan komt te hangen. "Het begint nu echt op een festivalterrein te lijken", vertelt de Olympisch kampioen. Buiten wordt hij aangesproken door twee toeristen: "Indrukwekkend hoor! Mijn complimenten."

Lees ook: Tweede dochter voor Dorian van Rijsselberghe

Catamaranraces

Het festival valt samen met de Catamaranraces rond de Ronde om Texel. "We vullen elkaar echt aan." De windsurfer kijkt zelf al erg uit naar het Windfoiling, een vorm van surfen waarbij de plank door een vin helemaal uit het water wordt geduwd en er hogere snelheden gehaald kunnen worden. Daarnaast ziet hij het optreden van Nielson op zaterdag als een hoogtepunt: "Ik hoop dat de mensen straks gaan zien wat voor prachtige plek we hier op Texel hebben en dat ze door de muziek weer gelukkig naar huis gaan."