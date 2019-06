Noord-Holland is een waterprovincie: bijzondere verhalen over waterliefhebbers

NOORD-HOLLAND - Een duik in een koel zwembad of genieten van natuurwater in de bossen. Noord-Holland en water: ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Deze week nemen NH Nieuws en Jouw Noord-Holland je mee naar verschillende liefhebbers van zwemwater uit Noord-Holland.

De 83-jarige Harry Meelhuijsen uit Santpoort-Noord is zo'n waterliefhebber. Meelhuijsen was begin jaren '60 van de vorige eeuw vier keer op rij Nederlands Kampioen schoonspringen van de één meter-plank. Hij heeft na zijn loopbaan nog wel eens een sprong gemaakt van de veerplank, maar de laatste duik dateert van alweer 35 jaar geleden. Op uitnodiging van NH Nieuws probeerde hij in zwembad De Houtvaartvaart in Haarlem of hij het kunstje nog beheerst.

Veilig zwemwater

Monique Siemeling werkt met hart en ziel aan haar plan om met vrijwilligers op warme zomerdagen toezicht te houden bij de recreatieplassen in Hoofddorp. Ze kwam in actie nadat vorig jaar zomer een jongetje verdronk in de Toolenburgerplas.

Het zwemseizoen is inmiddels al begonnen, maar Monique is nog steeds druk bezig met het vinden van vrijwilligers. "Op dit moment heb ik er vijfentwintig, maar ik heb vijftig vrijwilligers nodig voordat ik kan starten. Ik denk dat die paar extra ogen wel iets uit kunnen maken. Ik hoop dat het lukt om dit jaar die 'extra ogen' voor elkaar te boksen", zegt ze tegen NH Nieuws.

Gek op zwembaden

En natuurlijk hoef je als waterliefhebber niet zelf het water in. Henk Sloos heeft namelijk een opmerkelijke passie: hij fotografeert dolgraag buitenbaden. Ondertussen is hij heel Europa door getrokken om al meer dan 250 baden op de foto te zetten. "Om anderen te laten zien wat het plezier is van het buiten zwemmen", vertelt hij. "Je hoort hier de bel luiden van de kerk, je hoort de vogels fluiten. Je hoort het geplons. Je ziet mensen koffie drinken. Heb je dat in een binnenbad ooit gezien? Ik niet."

