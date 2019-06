'Extra ogen' gezocht voor veilig zwemwater in Haarlemmermeer

HAARLEMMERMEER - Monique Siemeling is nog steeds hard op zoek naar vrijwilligers die op warme zomerdagen toezicht willen houden op zwemmers in de recreatieplassen in Hoofddorp. Ze kwam in actie nadat vorig jaar zomer een jongetje verdronk in de Toolenburgerplas.

Het zwemseizoen is inmiddels al begonnen, maar Monique is nog steeds druk bezig met het vinden van vrijwilligers. "Op dit moment heb ik er vijfentwintig, maar ik heb vijftig vrijwilligers nodig voordat ik kan starten. Ik wil vijftien vrijwiligers per dag inzetten en om de drie uur een wissel maken om iedereen scherp te houden."



De gemeente plaatste al waarschuwingsborden en een AED, maar burgemeester Onno Hoes liet destijds weten zelf geen toezichthouders in te gaan zetten. Volgens de burgemeester roept 'zo'n soort baywatch' alleen een gevoel van schijnveiligheid op. Hij vindt dat mensen zich er bewust van moeten zijn en dat ze familie en andere mensen in hun omgeving daarop moeten attenderen.

Reanimatiecursus

"Als niemand dan iets doet, dan doe ik het zelf wel", zei Monique vastberaden na dat antwoord van de burgemeester. "Ik ben eigenlijk heel mijn leven een vechter geweest en ga niet van tevoren zeggen dat iets niet lukt." De vrijwilligers van Monique hebben allemaal een reanimatiecursus gedaan.



Monique: "Ik denk dat die paar extra ogen wel iets uit kunnen maken. Ik hoop dat het lukt om dit jaar die 'extra ogen' voor elkaar te boksen", zegt ze. De gemeente laat weten dit jaar nog wel veertig extra handhavers op te leiden als toezichthouder open water. Dit wil niet zeggen dat deze handhavers continu bij de Toolenburgerplas zijn, maar als het zwemweer is, zullen ze daar wel wat vaker lopen.

Aanmelden als toezichthouder

Als je goed kunt zwemmen, niet bang bent én drie tot zes uur per week beschikbaar bent: mail dan naar Monique via m.siemeling@quicknet.nl. Vrijwillig toezichthouders zullen deze zomer al worden ingezet bij de start van het zwemseizoen.

