De laatste duik: oud-kampioen schoonspringen nog één keer van de plank

HAARLEM - Harry Meelhuijsen uit Santpoort-Noord is 83, maar zo vitaal als wat. Het is goed mogelijk dat hij dat deels te danken heeft aan zijn sportcarrière. Die ligt al weer een tijdje achter hem. Meelhuijsen was in de jaren '60 van de vorige eeuw vier keer op rij Nederlands Kampioen schoonspringen van de één meter-plank.

Op uitnodiging van NH Nieuws probeerde hij in zwembad De Houtvaartvaart in Haarlem of hij het kunstje nog beheerst. Een uitdaging. Meelhuijsen heeft na zijn loopbaan nog wel eens een sprong gemaakt van de veerplank, maar de laatste duik dateert van alweer 35 jaar geleden.

"Het voelt onwennig", zegt hij als hij de plank oploopt. Wat niet meewerkt is een pijnlijke rug. Meelhuijsen twijfelt even. Dan neemt dan toch een ferme aanloop, de vooraankondiging van een sierlijke duik. Het ziet er prima uit, maar de kritische oud-kampioen is niet tevreden. "Ik kwam niet recht in het water. Het ziet er niet meer zo uit als vroeger..."

Vermoedelijk is het zijn laatste duik geweest." Jullie hebben me verleid het nog eens te proberen, maar ik denk dat dat me niet nog eens gebeurt. Kortom, ik denk dat dit wel de laatste was, ja."

