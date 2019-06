Nog jaren geen oplossing voor vlieghinder Castricum

CASTRICUM - Het duurt nog op zijn minst twee à drie jaar voordat inwoners van Castricum en omgeving minder last zullen ervaren van naderende vliegtuigen. Vooral over de nachtvluchten richting de Polderbaan wordt geklaagd. Een nieuw systeem van Luchtverkeersleiding Nederland om vliegtuigen stiller te kunnen laten naderen, laat nog jaren op zich wachten, aldus Schiphol-topman Benschop.

Benschop was vanavond in het gemeentehuis van Castricum voor een speciale raadsbijeenkomst over Schiphol. Inwoners waren uitgenodigd om vragen aan de topman te stellen. Voor de bijeenkomst wachtten zij hem al op in de foyer van het gemeentehuis met protestliederen en spandoeken.

Inwoners van onder andere Castricum, Limmen, Heiloo, Alkmaar en Uitgeest lieten vervolgens hun zorgen over de toenemende overlast van Schiphol aan Benschop blijken. Een omwonende bood de topman een swifferdoekje aan, dat volgens haar zwart zag van de uitstoot van vliegtuigen.

Glijvlucht

De meeste klachten gingen over het lawaai van vliegtuigen die de Polderbaan, vooral 's nachts, naderen. Maar maximaal 25 procent nadert in een glijvlucht, veel minder dan volgens de inwoners beloofd was. Omwonenden zien het liefst alle nachtvluchten verdwijnen, maar dat zorgt volgens Benschop weer voor andere problemen, zoals drukte in de vroege ochtend.

Veel inwoners vroegen zich af waarom alle nachtvluchten vanuit het westen via Castricum de Polderbaan moeten naderen, en niet ook vanuit het oosten over andere gebieden. Volgens Benschop moet daarvoor nog een nieuw systeem bij de luchtverkeersleiding komen om dat technisch mogelijk te maken. Dat duurt nog zeker twee à drie jaar voordat dat systeem er is. Ook meer glijvluchten mogelijk maken zal pas over jaren mogelijk zijn, aldus Benschop.