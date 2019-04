Schipholbaas: "Nachtvluchten beperken belangrijk deel van de oplossing"

SCHIPHOL - Het beperken van nachtvluchten op Schiphol zou een belangrijk deel van de hinder kunnen oplossen. Dat zei Schipholtopman Dick Benschop vanmiddag in het tv-programma Buitenhof. Deze week stelde D66 voor om nachtvluchten te gaan verbieden. Een Kamermeerderheid is voor vermindering van nachtelijke vluchten op Schiphol.

Benschop noemt het beperken van nachtvluchten een 'belangrijk aandachtspunt dat ook vaak wordt ingebracht door bewoners.' Jaarlijks zijn er 32.000 nachtvluchten op Schiphol. Vanaf alle andere Nederlandse luchthavens mag 's nachts niet worden gevlogen. Als het aan D66 ligt, wordt er vanaf Schiphol tussen 23.00 uur en 5.00 uur niet meer gestart of geland.

De topman merkt op dat vluchten verschuiven naar de randen van de nacht als ze in genoemd tijdsbestek worden verboden: "Zoals dat in Duitsland is gebeurd op luchthaven Frankfurt. Dat heeft ook onvoldoende opgeleverd." D66-Kamerlid Paternotte gebruikte onder ander Frankfurt als voorbeeld waar nachtvluchten al verboden zijn.

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat liet NH Nieuws eerder deze week weten dat ze zich afvraagt of zo'n verbod wel wenselijk is, om vergelijkbare redenen als die van Schiphol-topman Benschop:

De luchtvaartmaatschappijen die op Schiphol de meeste nachtvluchten uitvoeren, zitten over het algemeen niet te springen om een verbod. Transavia zei tegen NH Nieuws dat ze dan onevenredig geraakt zullen worden. De maatschappij vindt dat er breder moet worden gekeken dan alleen het verminderen of afschaffen van nachtvluchten.

Gematigde groei

Momenteel buigen de minister en de Tweede Kamer over de groei van Schiphol. Een deel van de Kamer wil een groeistop of zelfs een krimp van vliegbewegingen. Andere partijen voorspellen veel economische schade als Schiphol na 2020 niet weer mag doorgroeien. Benschop zelf heeft het over een 'gematigde groei'.

Hans Alders

Afgelopen woensdag was Hans Alders in de Tweede Kamer om een toelichting te geven op zijn mislukte pogingen om samen met zijn Omgevingsraad Schiphol tot een advies voor de minister te komen. Binnen die raad heerst, net als in de Kamer, veel verdeeldheid. Schiphol en KLM willen (gematigde) groei, de bewoners, gemeente- en provinciebestuurders en milieufederatie pleiten voor een pas op de plaats en vinden dat Schiphol eerst haar afspraken moet nakomen voordat er over groei gesproken kan worden.