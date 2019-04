Alders over groei Schiphol: 'Kamer, denk goed na wat u wilt'

SCHIPHOL - Omgevingsraad Schiphol-voorzitter Hans Alders is vandaag tekst en uitleg komen geven in de Tweede Kamer over zijn mislukte poging om een unaniem advies te geven over de groei van de luchthaven. In januari strandde het overleg met onder andere bewoners, Schiphol en de luchtvaartsector over hoe vaak er jaarlijks mag worden gevlogen.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Uiteindelijk moet het kabinet de knoop doorhakken, maar de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, laat zich door meerdere instanties en raden adviseren. En dat kost veel tijd.

Vorige week kwam de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) met het advies om de luchtvaart niet langer een uitzonderingspositie te geven.

Van de Omgevingsraad Schiphol (ORS), waarin onder meer Schiphol, KLM, Luchtverkeersleiding Nederland, de milieufederatie, bewoners, provincies en gemeenten zitten, hoopte de minister ook advies te krijgen. Maar dat advies kwam nooit. De partijen konden het niet eens worden over de groei van Schiphol.

Zo willen KLM en Schiphol na 2020 een einde aan de groeistop van maximaal 500.000 vliegbewegingen per jaar. De bewoners, gemeenten, provincies en Natuur en Milieufederatie Noord-Holland willen dat Schiphol tot en met 2023 'pas op de plaats maakt'. Eerst het vertrouwen van de omwonenden terugwinnen en heldere afspraken maken over hinderbeperking, vinden ze.

Ook de Tweede Kamerfractie van GroenLinks wil eerste harde afspraken voor er gesproken wordt over groei:

Alders

Hans Alders vindt dat de Kamer eerst goed moet nadenken voordat er besloten kan worden om voorlopig niet te groeien. Schiphol is van belang voor Nederland, zegt Alders. Maar hoe belangrijk, dat is aan de politiek om te beslissen. Als er tot en met 2023 niet doorgegroeid mag worden, dan krijgen Schiphol en KLM daar hoe dan ook last van. En de alternatieven, zoals de trein, zijn er nog niet voldoende.

Bewoners

Voor Hans Alders zit het voorzitterschap van de Omgevingsraad erop. Het verslag (dus zonder advies) is ingeleverd bij de Kamer en de minister. Maar daarmee is de Omgevingsraad Schiphol niet uitgesproken. De bewoners willen een langere groeistop en zo snel mogelijk weer aan tafel met Schiphol, KLM en de politiek:

Lelystad Airport

Morgen debatteert de Tweede Kamer onder andere weer over de eventuele groei van Schiphol. In eerste instantie stond ook een debat over Lelystad Airport op de agenda, maar dat is uitgesteld. Over dat vliegveld is ook nog veel onzeker: of vakantievluchten van Schiphol wel naar Lelystad verhuisd kunnen worden, of daar nieuwe maatschappijen bij mogen komen en of dat vliegveld, na veel uitstel, volgend jaar wel open kan.