Greenpeace over luchtvaartadvies: minder vluchten toelaten

SCHIPHOL - Greenpeace vindt dat minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) en de luchtvaartsector moeten gaan samenwerken aan een 'gecontroleerde krimp' van de luchtvaart in Nederland. De milieuorganisatie reageert daarmee op het advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLi) om de luchtvaartsector niet meer een uitzonderingspositie te gunnen.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Momenteel werkt minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur aan een luchtvaartnota met daarin een visie op de toekomst van de luchtvaart tot 2050. De minister verwerkt daarin adviezen van onder andere de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLi) en uit de omgeving van Schiphol. Ook de Omgevingsraad Schiphol werkte aan een advies, maar binnen die raad konden de leden het maar niet eens worden.

Lees ook: 'Maak einde aan uitzonderingspositie luchtvaart en verhoog ticketprijs'

De RLi is het belangrijkste adviesorgaan van het ministerie. Gisteren adviseerde deze raad om een einde te maken aan de uitzonderingspositie van de luchtvaartsector. De RLi zegt dat luchtvaartmaatschappijen en Schiphol net zo streng moeten worden afgerekend op effecten voor de leefomgeving en het milieu als andere bedrijfstakken.

De raad denkt dan aan opgelegde voorwaarden op het gebied van veiligheid, milieu en omgeving. Zo zouden nachtvluchten verboden moeten worden en groene brandstof moeten worden verplicht. Vliegtickets zouden duurder moeten worden.

Minder vluchten toelaten

Dat gaat Greenpeace niet ver genoeg. Campagneleider Cas van Kleef zegt dat er alleen resultaat gehaald kan worden als de luchtvaart in Nederland krimpt. Van Kleef: "Je moet minder vluchten toelaten. Je kunt niet zeggen dat je het klimaatakkoord van Parijs serieus neemt en aan de andere kant Schiphol laat uitbreiden."

(Artikel gaat verder onder de video)



Reactie Schiphol

Schiphol vindt dat het advies geen recht doet aan de werkelijkheid. Het bedrijf benadrukt in een reactie dat er voor de luchtvaart wettelijke kaders gelden op het gebied van milieu, geluid en effecten op de leefomgeving. Ook zijn er afspraken gemaakt over verdere CO2-reductie in de luchtvaart. De luchthaven verwijst daarvoor naar het actieplan Slim én Duurzaam. Voor Greenpeace gaan die plannen lang niet ver genoeg.

KLM

Luchtvaartmaatschappij KLM noemt het advies "eenzijdig en onvolledig". Volgens de maatschappij negeert de Rli "dat 300.000 mensen afhankelijk zijn van de luchtvaart en dat de mainport Schiphol van groot belang is voor de Nederlandse economie".