Transavia: zwaar geraakt door afschaffing nachtvluchten

SCHIPHOL - Luchtvaartmaatschappij Transavia zegt 'onevenredig zwaar geraakt' te worden als de Tweede Kamer haar zin krijgt en nachtvluchten op Schiphol in de toekomst verboden worden. Een meerderheid van de Kamer wil minder nachtvluchten, D66, GroenLinks en de Partij voor de Dieren willen helemaal geen nachtelijke vluchten meer.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Transavia is een van de regelmatige gebruikers van de zogeheten nachtslots op Schiphol, het recht op starts en landingen. Een woordvoerster van Transavia laat NH Nieuws weten dat het onderwerp 'nachtvluchten' niet 'geïsoleerd gezien kan worden'. "Wij hebben onze vluchtschema's ontworpen aan de hand van eerder gemaakte afspraken binnen de gestelde kaders met de overheid."

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) beloofde tijdens een debat vanmiddag over luchtvaart te kijken wat de mogelijkheden zijn. Ze merkte wel op dat er sprake zal zijn van een waterbedeffect, en vraagt zich af hoe wenselijk dat is: bij een verbod op nachtvluchten zullen die vluchten namelijk worden verschoven naar de late avond of vroege ochtend.

Van Nieuwenhuizen wil ook kijken naar de economische gevolgen van het beperken van de nachtvluchten. Momenteel werkt de minister aan een luchtvaartnota met daarin een visie op de toekomst van de luchtvaart tot 2050. De minister verwerkt daarin adviezen van onder andere de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLi). Die adviseerde eerder om het aantal nachtvluchten te verminderen.