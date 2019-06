Castricummers protesteren tegen groei Schiphol

CASTRICUM - Castricummers die de geluidsoverlast van Schiphol zat zijn, gaan volgende week woensdag protesteren bij een bezoek van topman Dick Benschop in het gemeentehuis. Ze willen de Schipholbaas met spandoeken en actieborden duidelijk maken dat de grens van wat hen betreft leefbaar is, allang is overschreden. Benschop zet nog steeds in op 'gematigde groei'.

Benschop komt naar Castricum voor een raadsinformatie-avond over de toekomst van Schiphol. De afgelopen maanden hebben gemeenten, politieke partijen, luchtvaartmaatschappijen en omwonenden zienswijzen bij minister Van Nieuwenhuizen kunnen indienen over hoe zij de denken over de luchtvaart in Nederland voor de komende dertig jaar. Ook het Platform Vlieghinder Regio Castricum (PVRC) heeft dat gedaan.

Het Castricumse platform wil dat de nachtvluchten ophouden, dat de vliegtuigen op grotere hoogte Schiphol aanvliegen, eisen dagelijkse stilteperiodes en een eerlijke verdeling van de overlast boven Nederland. Castricum ligt onder de aanvliegroute van de Polderbaan. Het PVRC meent dat het Polderbaangebied de meest gehinderde is van Nederland, maar dat wordt ook door meerdere bewonersgroepen rondom andere banen geclaimd.

Noodklok

Het PVRC roept op om in 'grote getale aanwezig te zijn om de noodklok te luiden'. Zo wil het platform zowel voor de deur van het gemeentehuis als op de publieke tribune zichtbaar aanwezig zijn. Volgens het PVRC is Dick Benschop in het begin van de avond aanwezig bij de bijeenkomst. Het protest begint om 19.00 uur.

Amstelveen waarschuwt minister

Het geluid om de groei van Schiphol te stoppen, komt momenteel niet alleen van bewonersgroepen. Gisteren benadrukte de gemeente Amstelveen dat de uitbreiding van Schiphol niet veilig meer kan. Schipholwethouder Raat waarschuwde minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur zelfs dat als zij haar groeiambities voor Schiphol niet laat varen, dat het risico op een vliegramp groter wordt.