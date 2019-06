Provincie bekijkt opnieuw variant Duinpolderweg, Zwaanshoek dolblij: "De natuur wint!"

HAARLEMMERMEER - Er is weer hoop voor Zwaanshoekers die al jaren strijden tegen de komst van de Duinpolderweg dwars door hun dorp. Deze plannen lijken met het presenteren van het coalitieakkoord weer op losse schroeven te staan. De provincie gaat opnieuw onderzoeken of er wel voor de goede variant is gekozen, namelijk dwars door Zwaanshoek.

De Duinpolderweg moet in de toekomst de bereikbaarheid van de Bollenstreek verbeteren. Maar hoe die weg precies zou komen te lopen, stond in provincies Noord- én Zuid-Holland jarenlang ter discussie. Door Hillegom, Zwaanshoek, of erlangs? Door natuurgebieden? De politiek besloot dat de variant dwars door Zwaanshoek de voorkeur kreeg, waartegen de bewoners fel in opstand kwamen.



In het coalitieakkoord valt te lezen dat alle Noord-Hollandse belanghebbenden opnieuw gehoord worden over de voorkeursvariant. "Waar we discussie over gevoerd hebben, is of er wel de juiste variant is gekozen. Daar dacht de regio toch anders over", vertelt beoogd gedeputeerde Cees Loggen (VVD). "Daar moet een nieuwe aanloop voor genomen worden. Die discussie wordt opnieuw gevoerd."



Onderzoek

De reservering van 79 miljoen euro voor de weg is er voorlopig van af, omdat er eerst dus onderzoek zal plaatsvinden. "Aangezien we dat geld niet nodig hebben op dit moment, kunnen we het nu op een andere manier inzetten", legt Loggen uit. Wél wordt er geinvesteerd in de Nieuwe Bennenbroekerweg, omdat de nood hier hoog is vanwege de woonwijken in Hoofddorp.



Tekst gaat verder onder video



Naar aanleiding van deze gesprekken met de betrokken partijen zal, op basis van het Noord-Hollandse belang, opnieuw gesproken worden met de provincie Zuid-Holland over de verdere realisatie van de weg en de voorkeursvariant.Vanuit Zwaanshoek komen positieve geluiden. "De provincie heeft schitterende plannen, maar het plan dat er met kop en schouders bovenuit steekt, is het plan om de Duinpolderweg van tafel te vegen. Want dát is wat er ongetwijfeld gaat gebeuren", zegt Lodewijk Kamps. Hij strijdt al lange tijd tegen de komst van de weg en schreef zelfs een. "De coalitie heeft moed getoond. De natuur wint!"

Ook vanuit de dorpsraad komen enthousiaste geluiden. "We zijn heel erg optimistisch", zegt voorzitter Wim Kruyt. "Hoewel we nog geen garanties hebben, is de situatie is wel degelijk veranderd. Als er gekeken wordt naar de voorkeur in Noord-Holland, zal blijken dat de weg niet door Zwaanshoek moet komen. Ook de gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft dit uitgesproken."