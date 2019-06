Bewonersavond over RIVM-grafietrapport in de Moriaan en live bij NH Nieuws

WIJK AAN ZEE - De provincie Noord-Holland organiseert op 19 juni een bewonersavond over de grafietregens van Tata Steel en de invloed die ze hebben op de gezondheid. Deze bijeenkomst zal worden gehouden in dorpshuis de Moriaan in Wijk aan Zee en is live te zien bij NH Nieuws.

Bij de informatieavond zal ook het RIVM aanwezig zijn, net als vertegenwoordigers van de GGD en de provincie. Ze zullen vragen beantwoorden over de invloed van de grafietregens op de gezondheid van omwonenden van de staalfabriek.

De bijeenkomst wordt net als de vorige in dorpshuis de Moriaan in Wijk aan Zee georganiseerd.

De bijeenkomst wordt live uitgezonden vanaf 18.45 uur.

Vorige week verscheen het RIVM-rapport over de grafietregens, met daarin de schokkende conclusie dat er zware metalen in de grafietregens van Tata Steel zitten. Vooral de aanwezigheid van lood, mangaan en vanadium zijn zorgwekkend: de hoeveelheid van deze metalen in de regens is zo hoog dat het een gezondheidsrisico vormt voor jonge kinderen.

Tata Steel heeft al laten weten dat er extra maatregelen worden genomen om de periode tot de beoogde grafiethal klaar is te overbruggen. Zo wordt er onder andere meer zwavel gebruikt om de vorming van grafiet te onderdrukken.

De bewonersavond vindt aankomende donderdag 19 juni plaats in dorpshuis de Moriaan in Wijk aan Zee en begint om zeven uur. Mensen die dringende vragen hebben over het rapport kunnen contact opnemen met het RIVM, als mensen directe vragen over hun gezondheid hebben kunnen ze contact zoeken met GGD Kennemerland.