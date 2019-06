Grafiet vrijgekomen bij Tata Steel, bedrijf stuurt waarschuwingsbericht

WIJK AAN ZEE - Bij Tata Steel is vanmorgen grafiet vrijgekomen. Het bedrijf stuurde daarna een waarschuwingsbericht. Mensen in Wijk aan Zee "ondervinden er mogelijk hinder van", staat in het bericht.

Geregeld krijgen Wijk aan Zeeërs een alarmbericht van de staalgigant. Tata Steel deed dat voor het eerst in februari.

Eerder deze week werd bekend dat kinderen die buitenspelen in de buurt van Tata Steel risico lopen. Bij de grafietregens komen zware metalen vrij. De kinderen kunnen het grafiet binnenkrijgen via hand-mondcontact.

Omwonenden, met name in Wijk aan Zee, hebben sinds november vorig jaar regelmatig last van de uitstoot van Tata en Harsco. Het staalbedrijf is al tientallen keren beboet.