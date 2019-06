Provincie doet met camera's onderzoek naar veiligheid N201

WIJDEMEREN - De provincie Noord-Holland doet door middel van tijdelijke camera's onderzoek naar de veiligheid op de N201. Dit gebeurt op verzoek van de gemeente Wijdemeren.

Langs de N201 zijn vorige week op de route tussen Wijdemeren en Hilversum diverse mobiele cameraobservatiepalen geplaatst. Dat blijkt bij navraag bij de provincie Noord-Holland onderdeel uit te maken van een onderzoek naar de verkeersveiligheid.

"De provincie laat naar aanleiding van onderzoeksvragen over verkeersveiligheid op de N201 Vreelandseweg van de gemeente Wijdemeren een cameraobservatie uitvoeren. De cameraobservatie registreert voorvallen die relatie kunnen hebben met de verkeersveiligheid", zo laat een woordvoerder van de provincie weten.

Een onderzoeksbureau zal de resultaten van het huidige onderzoek analyseren. "Het onderzoeksbureau levert een rapportage op, waarmee de provincie kan beoordelen of en indien nodig, welke maatregelen er ondernomen moeten worden." De cameraopstelling blijft een week staan.

De drukte en veiligheid op de N201 was het afgelopen jaar regelmatig in het nieuws, omdat er onder meer plannen lagen voor verbreding van de weg, omlegging over de Hilversumse hei en verhoging van de maximumsnelheid.