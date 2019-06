YouTube-kanaal van Regionaal Archief Alkmaar weer online: "Dit is lekker wakker worden"

ALKMAAR - De opluchting is groot onder de medewerkers van het Regionaal Archief Alkmaar: het YouTube-kanaal vol met historisch materiaal is weer beschikbaar.

Het videoplatform had het kanaal afgelopen week verwijderd, omdat het Regionaal Archief Alkmaar er 'haatzaaiende' beelden op zou hebben gedeeld. Honderden uren aan historische beelden en jaren aan werk was in een klap weg.

Marc Alphenaar van het Regionaal Archief Alkmaar deed gisteren zijn beklag tegenover NH Nieuws. "Wij tonen objectief materiaal en geven daar context bij zodat iedereen kan weten waarom dat zo is. Ik ben woedend over hoe dit gegaan is. Heel veel scholen en leraren hebben nu geen toegang meer en kunnen het niet meer gebruiken in hun lessen", zei hij.

Lees ook: Officieel videoarchief groot deel Noord-Holland offline gehaald na censuur-actie van YouTube

Maar toen Alphenaar vanmorgen wakker werd, ontdekte hij dat het kanaal weer beschikbaar was. "Ik heb er geen bericht van YouTube over gekregen, maar had allemaal berichtjes op mijn telefoon van mensen die zagen dat het er weer was. Dit is lekker wakker worden."

Sneeuwbaleffect

Het valt hem op hoe een tweet over het verwijderen van het account zoveel aandacht heeft gekregen. "Er was gisteren echt sprake van een sneeuwbaleffect op Twitter. In één dag hadden we 2.000 likes en retweets op ons bericht. Vooral in Amerika leek het heel erg te leven. Het was echt een waterval aan tweets, ik denk omdat dergelijke censuur daar heel gevoelig ligt. Grappig detail was trouwens dat mensen meteen de Democraten en Republikeinen de schuld begonnen te geven."

Alle video's op het kanaal zijn dus weer beschikbaar, alleen de thumbnails ontbreken bij veel ervan. "Daar moeten we dus nog mee aan de slag."

Reactie op verwijderen

Mark Jansen laat namens Google (eigenaar van YouTube) weten dat het kanaal na de stroom aan reacties inderdaad onder de loep is genomen. "Als video's ten onrechte worden verwijderd ondernemen wij snel actie. Een van de dingen waar we dan naar kijken is bijvoorbeeld of video's educationale of nieuwswaarde hebben - en die context is van groot belang bij de vraag of een video of kanaal een plek heeft op YouTube."