Alkmaars archief woedend op YouTube om verwijderd videomateriaal: "Tien jaar werk weg"

ALKMAAR - Honderden uren materiaal en jaren werk: het complete YouTube-account van het Regionaal Archief Alkmaar is offline gehaald door de videowebsite. Er zouden haatzaaiende videobeelden in zitten. Medewerker Mark Alphenaar is woedend. "Ik hoop dat het nog ergens staat en dat ze hem terug kunnen zetten, want dit is 贸贸k vervelend voor scholen en leraren."

Uitgerekend op Internationale Archiefdag werd bekend dat het werk van Alphenaar en zijn collega's is verwijderd. Een video waarin NSB-leider Anton Mussert Alkmaar bezoekt is de aanzet is voor de problemen. "Het was een fragment uit een groter filmpje. Het was totaal geen materiaal waarvan wij vinden dat het haatzaaiend is of oproept tot NSB-sympathiën."

Bekijk hier het interview met Alphenaar waarin je ook de verwijderde 'haatzaaiende' beelden ziet. Tekst gaat door onder de video.



Strop voor scholen

De beelden zijn door YouTube dus als 'haatzaaiend' beoordeeld. Daarom is honderden uren aan historisch beeldmateriaal nu niet meer toegankelijk. Een strop, niet alleen voor het archief. "Wij tonen objectief materiaal en geven daar context bij zodat iedereen kan weten waarom dat zo is", aldus Alphenaar. "Ik ben woedend over hoe dit gegaan is. Heel veel scholen en leraren hebben nu geen toegang meer en kunnen het niet meer gebruiken in hun lessen."

Lees ook: Officieel videoarchief groot deel Noord-Holland offline gehaald na censuur-actie van YouTube

Contact krijgen met Youtube is daarbij ook nog eens erg moeilijk voor het archief en ze weten niet wat er nu met het materiaal gebeurd is. "Moet je je erbij neerleggen of actie ondernemen en de media inschakelen?", zo was de afweging nadat het account op zwart ging. "Dit materiaal mag niet verdwijnen of onzichtbaar mag worden. Het is bijna tien jaar, wat we hebben opgebouwd."

Het archief bevat historische beelden van Texel, Wieringermeer, Castricum en Alkmaar en zelf gemaakte filmpjes. "Het is heel divers en dat is er gewoon niet meer dan."