Officieel videoarchief groot deel Noord-Holland offline gehaald na censuur-actie van YouTube

ALKMAAR - YouTube heeft het complete, officiële videoarchief van het Regionaal Archief Alkmaar verwijderd. Volgens YouTube komt dit omdat beelden uit de Tweede Wereldoorlog van het archief 'haatzaaiend' zijn.

Dat meldt NH Nieuws-mediapartner Alkmaar Centraal. Het Regionaal Archief Alkmaar laat aan NH Nieuws weten dat zeker tien jaar aan video-verzamelwerk verloren is gegaan.

Heel boos

Naast beelden uit de Tweede Wereldoorlog zijn ook andere historische beelden uit de regio verdwenen. "Dit is censuur van officieel materiaal", zegt medewerker Mark Alphenaar. "Ze zetten ons weg als haatzaaiers, terwijl we een officiële instelling zijn."

Dat dit juist vandaag gebeurt, is extra zuur voor het archief: deze zondag is namelijk de elfde internationale archiefdag. Het archief is dan ook heel boos over de actie van YouTube.

Archiefmedewerkers proberen YouTube te overtuigen het verwijderde kanaal te herstellen, maar YouTube geeft niet thuis: "They still have not given our channel back or replied to our questions", twittert het Regionaal Archief Alkmaar.

Gemeenten

Precies een jaar geleden, toen een archiefvideo over een bezoek van oud-NSB-leider Anton Mussert aan Alkmaar werd verwijderd, heeft de organisatie al tevergeefs geprobeerd om contact te zoeken met YouTube. "Je kunt je eenmalig verweren met een bezwaarschrift van duizend woorden. Daar hebben we nooit meer antwoord op gekregen."

Op de Facebook-pagina van het Regionaal Archief staan wel een aantal beelden uit de Tweede Wereldoorlog. Deze zijn vooralsnog niet verwijderd.

Het Regionaal Archief Alkmaar is de officiële archiefinstelling voor de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Langedijk, Schagen en Texel. Ook het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, particuliere instellingen, kerkgenootschappen, families, verenigingen en bedrijven uit de regio zijn aangesloten bij het archief.

NH Nieuws heeft Google, het moederbedrijf van YouTube, om een reactie gevraagd. Of de beelden ooit nog kunnen worden teruggehaald, is onduidelijk.