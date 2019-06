Tata Steel: 'Geen nieuw grafiet in Wijk aan Zee gevonden, harde wind was boosdoener'

WIJK AAN ZEE - Volgens staalgigant Tata Steel is er vanmorgen in Wijk aan Zee geen nieuw stof gevonden, ondanks het grafietalarm dat mensen kregen. De harde wind op het terrein zou de boosdoener zijn geweest.

Inwoners van Wijk aan Zee kregen vanmorgen een waarschuwingsbericht dat er grafiet was vrijgekomen bij Tata Steel. Mensen zouden daar "mogelijk hinder van ondervinden", stond in het bericht.

Harde wind

Volgens een nieuwe verklaring van de staalproducent is er vanmorgen een medewerker in Wijk aan Zee direct onderzoek gaan doen naar de vrijgekomen grafiet, maar kon hij niets vinden. Wel zou er bij slakverwerker Harsco grafiet zijn vrijgekomen en heeft zich dat op het terrein verspreid door de extreem harde wind, zo luidt de verklaring. Tata spreekt dus een nieuwe grafietregen tegen.

Omwonenden, met name in Wijk aan Zee, hebben sinds november vorig jaar regelmatig last van de uitstoot van Tata en Harsco. Het staalbedrijf is al tientallen keren beboet.