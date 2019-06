Onrust in Hoornse wijk na verkrachting: "Had er voor haar willen zijn op dat moment"

HOORN - Omwonenden van de Holenweg in Hoorn reageren geschrokken op het nieuws dat er afgelopen weekend een 23-jarige vrouw van haar fiets is getrokken, mishandeld en verkracht. Van de dader ontbreekt nog ieder spoor.

"De hele straat was zaterdagochtend afgezet, er liepen mannen in witte pakken en er werd met honden gezocht", vertelt Wilma Tolsma, die al ruim dertig jaar aan de Hunzeweg woont. Het fietspad loopt langs haar huis en is een drukke verbinding tussen de wijk Kersenboogerd en de binnenstad. "Ik ben zelfs nog drie keer wakker geweest die nacht, maar ik heb niks gehoord. Ik had er echt voor haar willen zijn op dat moment."

Het vreselijke incident gebeurde tussen 4.00 uur en 6.00 uur, meldt de politie. De vrouw fietste op dat moment op het fietspad aan het einde van de Holenweg en was vanuit het centrum van Hoorn onderweg naar huis. Net voor de brug naar de Gording werd ze van haar fiets getrokken. Vervolgens werd ze door een nog onbekende man mishandeld en verkracht.

Steunbetuiging

Niet alleen buren zijn enorm geschrokken, ook de Hoornse Sylvia Veld die in 2016 slachtoffer werd van verkrachting is diep geraakt. Sylvia spoorde zelf haar verkrachter op en schreef hierover een boek, dat later ook is verfilmd. "Het bericht dat er opnieuw een verkrachtingsslachtoffer is in Hoorn raakt me heel diep. Ik leef intens mee met het slachtoffer, zo intens, dat ik er vannacht heel slecht van heb geslapen", schrijft Sylvia in een reactie.

Sylvia voelde zich niet serieus genomen door de politie en besloot daarom zelf naar hem op zoek te gaan. Ze hoopt dan ook dat de dader snel gepakt wordt. "Ik wil graag zeggen tegen haar, pak alle hulp aan die er wordt geboden. Ik hoop, in het belang en genoegdoening van het slachtoffer, dat hij zo snel mogelijk wordt gevonden en opgepakt. Hou je daaraan vast. Houd moed, geef nooit op."

De politie roept getuigen op zich te melden. Het zou gaan om een Nederlands sprekende man tussen de 1.70 en 1.80 meter. Hij had een slank postuur en was donker gekleed.