Carnavalshit van voetballegende Barry Hughes komt uit hoed van Han uit Wormerveer

WORMERVEER - Gisteren werd bekend dat Barry Hughes, de voormalig trainer van onder andere AZ en HFC Haarlem, op 81-jarige leeftijd is overleden. Naast zijn voetbalcarrière was de markante Barry echter ook nog bekend door iets heel anders: een carnavalskraker met de pakkende titel 'Ik wil op m'n kop een kamerbreed tapijt'. Die gigantische hit blijkt uit de koker te komen van de uit Wormerveer afkomstige artiestenmanager Han Meijer.

"Dat klopt ja, die heb ik geschreven", zo vertelt Meijer op NH Radio. Het liedje was in eerste instantie helemaal niet bedoeld voor voetbaltrainer Hughes. "Een buurman van me vroeg of ik een liedje voor hem wilde maken. Ik zag er eerst niks in, tot ik voor de spiegel stond en naar m'n kalende haar keek", lacht Meijer. "Toen kreeg ik het idee voor 'Ik wil op m'n kop een kamerbreed tapijt'."

De artiestmanager wilde zijn lied toch niet aan zijn buurman kwijt ('want die had wél haar) en besloot 'enterTrainer' Hughes te benaderen. "Ik zag hem op tv en heb 'm opgebeld. Hij was direct enthousiast!"

'Café zingt al mee'

En zo geschiedde. Ze doken de studio en namen de single op. Om het lied te promoten wilde Meijer op televisie komen. "Ik heb het voorgezongen aan de TROS en het resultaat was dat Barry Hughes en De Kwaffeurs hun televisiedebuut bij André van Duin beleefden", aldus Han. "Toen belde mijn schoonzus een dag later en die zei: 'ons hele café zingt het al mee'."

Zing mee met het 'wereldberoemde' nummer:



"En toen kwamen de optredens. Barry was een showman tot en met, hij deed niets liever. Het werd een enorme hit en we verkochten 40.000 singles in een week!"

Meijer kijkt met mooie herinneringen terug op die tijd. "Het nieuws van zijn overlijden kwam dan ook als een schok. Dat doet pijn, als je met iemand hebt gewerkt. Een topman was het, we hebben veel plezier gehad samen. Ik wil zijn familie en vrienden dan ook veel sterkte wensen."