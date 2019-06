Masseur Hans Zijlstra zat jaren naast Barry Hughes op de bank: "Een enorme motivator"

HAARLEM - Hans Zijlstra woont tegenover het oude stadion van voetbalclub HFC Haarlem. Als hij naar buiten kijkt, dwalen zijn gedachten vandaag af naar zijn oude coach, Barry Hughes. 'The Entertrainer' overleed afgelopen week, na een kort ziekbed, op 81-jarige leeftijd.

"Na een verloren wedstrijd zat iedereen in zak en as, maar een dag later deed hij je weer voelen alsof je kampioen was. Hij kon iedereen enorm goed motiveren", vertelt Hans Zijlstra over Hughes. Zijlstra werkte eind jaren zeventig als masseur/verzorger bij het eerste team van de Haarlemse profclub, waar Hughes trainer was.

De beste

"Jij gaat niet naar de 'focking' amateurs, jij blijft hier bij ons!" zei Hughes tegen Zijlstra, die hem net had verteld dat hij na zijn stage bij een amateurclub ging werken. Blijkbaar was hij zo goed bevallen dat Hughes hem niet meer kwijt wilde. "Hij zei altijd dat wij de beste staf waren en dat deed je heel veel goed. Hij was echt een persoonlijkheid, altijd eerlijk, of je het nu goed of niet goed deed."



Blauwe plekken

Hughes was bloedfanatiek, ging voor zijn spelers en staf door het vuur en zij voor hem. Zijlstra denkt meteen aan een wedstrijd tegen Twente, waar veel op het spel stond. "Ik zat naast hem en hij was zo fanatiek met gebaren aan het coachen dat ik er blauwe plekken op mijn armen van had. Toen ben ik in de tweede helft maar aan de andere kant gaan zitten, maar dat zag hij meteen. Ik moest 'focking' weer op dezelfde plek gaan zitten", lacht Zijlstra.

Rolfluitje niet spontaan

Iedereen kent natuurlijk het bekende fragment dat Hughes op een rolfluitje blaast richting AZ-coach Kessler. Die twee waren geen vrienden en Hughes wilde wat plagen. Hij zei toen zelf dat hij het fluitje toevallig in zijn zak had zitten, maar Zijlstra vertelt een andere versie. "Hij kwam op vrijdagavond in de verzorgingsruimte binnen en zei toen dat ik Kessler was. Toen blies hij op het fluitje, dus het was zeker met voorbedachte rade", vertelt hij. "Ik voel me rijk dat ik hem heb leren kennen. En dat ik met hem samen met hem mogen werken.