Barry Hughes: de voetbaltrainer die fuifnummer werd

HAARLEM - Voetbalcommentator Johan Derksen bedacht een nieuw woord voor de dit weekeinde overleden Barry Hughes (81): entertrainer. Een woord dat uitsluitend paste bij de Heemstedenaar, want de geboren Welshman was niet alleen trainer van AZ en Haarlem, maar ook entertainer.

De kale Hughes, meestal getooid met een Engels geruite pet, had een groot gevoel voor humor en maakte onder meer de carnavalskraker 'Ik wil op mijn kop een kamerbreed tapijt.'

"Dat liep een beetje uit de hand. Het was helemaal niet de verwachting dat het een hit werd", zei Hughes in 2016 tegen NH Nieuws. "Rinus Michels en Johan Cruijff hadden gezongen op een plaat dus ik dacht: ík verkoop er hooguit tien. Ik deed het voor de lol. Kan mij het schelen, dacht ik." Maar hij mocht zingen op tv in een programma van André van Duin. And the rest is history. "Tot mijn verbazing verkocht ik 40.000 singles in de eerste week."

Kessler

Als trainer maakte de entertrainer furore met het wereldberoemde rolfluitincident in 1978. HFC Haarlem speelde thuis tegen het AZ'67 van de Duitse trainer Georg Kessler. Die dwong Hughes een Nederlands trainersdiploma te halen. Kessler liet Hughes vervolgens de eerste keer ook nog zakken voor dat diploma.

Rolfluitje

Hughes tegen NH Nieuws: "Toen heb ik tegen hem gezegd: wij komen elkaar nog wel een keer tegen." Dat werd de wedstrijd Haarlem-AZ. Hughes had nog een rolfluitje in zijn jaszak, zo is zijn lezing, van een verjaardagsfeestje van zijn dochter. "Dus ik pak dat ding, fluit erop erop en dacht: hier jij."

Gullit

Op sportief vlak liet Hughes ook van zich spreken. Zo promoveerde hij precies 50 jaar geleden naar de eredivisie met HFC Haarlem. En hij staat te boek als ontdekker van Ruud Gullit die hij van DWS naar HFC Haarlem haalde. Hughes in 2016: "Zijn vader was onderwijzer en hij wilde dat Ruud naar school ging en een diploma halen. Ik deed hem in Haarlem op school en dat vond hij prachtig. Ik zag iets in Ruud. Ik dacht: dat wordt een hele grote."

