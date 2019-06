Vissers nemen afscheid van pulsvistuig in haven IJmuiden: "Deze klimaatheld is gestorven"

IJMUIDEN - Een deel van de pulsvissers mag nog tot 2020 doorgaan met de veelbesproken vistechniek, voor een ander deel is het sinds gisteren over en uit. Dat geldt ook voor Urker visser Juri Post, die gisteravond in de haven van IJmuiden met een wrange bijsmaak het pulsvistuig van zijn kotter haalde. "Deze klimaatheld is gestorven."

Post is eerlijk: "Zes jaar geleden was ik ook kritisch op de pulsvisserij, omdat het toen heel slecht ging met de garnalenvisserij." Hij vermoedde dat de pulstechniek - vissen met kleine stroomstootjes opschrikken, zodat ze verkrampen en eenvoudig kunnen worden gevangen - debet was aan de matige garnalenstand.

Bekijk in de video hieronder hoe de bemanning van de UK237 gisteren het pulsvistuig van de kotter haalde. Tekst loopt door onder de video



Inmiddels weet hij wel beter. Niet alleen omdat hij zich grondig heeft verdiept in de materie, maar ook omdat het inmiddels met de garnalen veel beter gaat. "Zo goed zelfs dat er zes weken niet op garnalen mag worden gevist, omdat de prijs anders te ver zakt."

'Motor nu weer 2000 pk'

De Urker visser kan er niet bij dat juist in een periode waarin klimaat zo nadrukkelijk op de politieke agenda staat, de pulstechniek wordt verboden. Omdat de weerstand van pulsvistuig veel lager is dan van traditioneel vistuig, verbruikt een pulsvisser veel minder olie. "Mijn motor draait gemiddeld 700 pk, maar dat wordt nu weer 2000 pk." Per jaar is Post daardoor naar schatting 2.500 euro meer kwijt aan olie. "Omdat natuurorganisaties me daar toe dwingen: dat kan niet waar zijn..."

Voornaamste argument van onder meer de Franse natuurorganisatie Bloom, is dat pulsvissers dood en verderf zaaien op de zeebodem. De voornamelijk Franse lobby resulteerde in een Europees verbod. "Het is een onwerkelijke situatie", zegt Post. "Lokale vissers hebben gewonnen, maar als je zulke innovaties gaat verbieden, heeft de wereld verloren."

Hij deelt een sneer uit naar - in zijn ogen - zogenaamde politici met een groen hart. "Als ze het over klimaat hebben, denk je dat er bezieling achter zit, maar als ik naar de daden kijk, denk ik: 'Dit is fake.'."

'Misschien meer tarbot'

Toch laten Post en zijn bemanning van de UK237 zich niet uit het veld slaan. "In de nacht van zondag op maandag varen we weer uit. We gaan weer boomkor vissen", vertelt hij hoe hij het hoofd boven water probeert te houden. "Er zal wat meer olie ingaan, maar misschien dat we ook wat meer schol en tarbot vangen."



Een deel van de Urker vissers in de IJmuider haven - volgens Post 42 in totaal - heeft het pulsvistuig nog niet verwijderd. "Ze wachten maandag af, dan dient er nog een kort geding. Maar ik heb er geen fiducie in."