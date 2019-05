Waar is Kees? "Wordt gewoon tijd dat hij naar huis komt"

AKERSLOOT - Marit Agter uit Akersloot mist haar Kees. De zwarte labrador nam op 20 april tijdens een wandeling de benen. Nog een paar keer is hij gespot in de omgeving, maar al ruim drie weken is het angstig stil. Mogelijk is hij dood en nog niet gevonden, maar waarschijnlijker vindt ze het dat hij bij iemand thuis gehouden wordt.

Honderden flyers hangen er in Akersloot en omgeving, er is een speciale Facebookpagina en vrijwilligers zoeken massaal naar Kees. Maar Kees, een zwarte labrador-kruising, lijkt spoorloos verdwenen. Marit Agter (38) uit Akersloot wil heel graag weten waar haar hond is.

Lees ook: Amstelveense hond gestolen en zelfde dag online verkocht

Haas achterna

Bijna zes weken is 'ie nu vermist. Hij rende de dag na Pasen achter een haas aan in het weiland achter Marits huis. Gedacht werd dat hij zelf wel weer naar huis zou komen, zoals de avontuurlijke hond wel vaker deed na een ommetje. Maar dat gebeurde niet. Marit probeert op alle mogelijke manieren haar maatje terug te vinden.

De dierenambulance is op de hoogte en ze meldde haar hond aan bij Amivedi, de website voor vermiste dieren. Maar zelf actief op zoek gaan werd lastig. De dag voor Kees' verdwijning brak ze haar been. Via via kwam ze bij Dog Search Nederland uit. Een groep vrijwilligers die helpt zoeken naar vermiste honden.

Flyers

"Ik ben echt heel blij met hun inzet", vertelt Marit. "Onmiddellijk na mijn melding hebben ze het groots opgepakt: flyers verspreid, sporen gevolgd. Elke dag zijn ze naar Kees op zoek." Een aantal keer is Kees nog gezien, onder meer in Heiloo. "Maar nu is het al drieënhalve week stil, en dat zet je toch wel aan het denken."

Lees ook: 48 honden, katten en vogels gevonden in vies huis in Hoofddorp: man (69) aangehouden

"Is Kees toch dood, maar nog niet gevonden? Of zit hij bij mensen thuis?" Marit en de vrijwilligers van Dog Search denken dat dat laatste het meest waarschijnlijk is. "Misschien weten die mensen niet dat hij een eigenaar heeft, of houden ze 'm bewust thuis in de hoop dat hij daar mag blijven?"

Beloning

Marit hoopt dat met alle aandacht voor de vermissing van Kees, mensen naar hem uit zullen kijken. Ook heeft ze een beloning van 500 euro uitgeloofd. "Het wordt gewoon tijd dat hij naar huis komt", zegt ze in een stil huis. Voor alle tips over Kees is Marit te bereiken via: 06-41111160.