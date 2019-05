Amstelveense hond gestolen en zelfde dag online verkocht

AMSTELVEEN - Het baasje van Jules kreeg dinsdag de schrik van haar leven, toen haar trouwe viervoeter tijdens het uitlaten in Amstelveen spoorloos verdween. Na een massale zoekactie werd het dwergkeeshondje uiteindelijk gevonden in Rijswijk. Een vrouw bleek het diertje online van een onbekende te hebben gekocht.

Direct na het verdwijnen van Jules is alles, inclusief het water, afgezocht door de eigenaren, maar zonder resultaat.

Lees ook: 48 honden, katten en vogels gevonden in vies huis in Hoofddorp: man (69) aangehouden



Een dag later was er nog steeds geen spoor van de hond, en werd er door meerdere instanties een oproep op Facebook geplaatst om uit te kijken naar de verdwenen viervoeter.

Lees ook: Baasje springt in water om hond te redden, brandweer rukt uit voor beide slachtoffers

Rijswijk

Hier volgde al snel een telefoontje op van een mevrouw die zei dat ze Jules via internet had gekocht en dat hij nu bij haar in Rijswijk zat. Baasje en diertje zijn inmiddels weer herenigd. De dwergkeeshond verkeert in goede gezondheid.