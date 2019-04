48 honden, katten en vogels gevonden in vies huis in Hoofddorp: man (69) aangehouden 

HOOFDDORP - De politie heeft in een woning aan de Egholm in Hoofddorp maar liefst 25 honden, 2 katten en 17 parkieten aangetroffen. Het huis was vies en er werd niet goed voor de dieren gezorgd. De eigenaar, een 69-jarige man, is aangehouden voor dierenmishandeling.

De politie kwam de man op het spoor door een melding van blaffende honden. De geluiden kwamen uit een paardentrailer, die achter een geparkeerde auto op de Egholm was gekoppeld.

Vier honden in trailer

Toen de politie de trailer opende, bleken er twee grote honden in te zitten. De dierenambulance werd gebeld en ontfermde zich over de dieren. De eigenaar kwam erbij en ging met de vrijwilligers in discussie. Uiteindelijk bracht hij zelf de honden naar de ambulance, maar op dat moment kwamen er uit de trailer nieuwe blafgeluiden. In een kleine kooi bleken nog eens twee hondjes te zitten.

Agenten besloten vervolgens om ook de woning van de man te doorzoeken. Hier werden de andere honden, katten en parkieten aangetroffen. In totaal had de Hoofddorper 48 dieren onder zijn hoede.

In beslag genomen

De hygiëne en de huisvesting bleken beiden niet in orde te zijn. Bovendien hadden de dieren te weinig drinkwater en was er onvoldoende verse lucht aanwezig. De dieren zijn in beslag genomen en ondergebracht bij een opvanglocatie.