Ziekenhuispersoneel Alkmaar strijdt voor beter loon: "Cao is uit tijd van nonnen"

ALKMAAR - Wie het ziekenhuis in Alkmaar binnenloopt zal het niet ontgaan: boven de ingang hangen spandoeken met teksten zoals 'de baan is top het salaris flop'. Het personeel voert actie voor een beter loon.

"Onze CAO stamt nog uit de tijd van de nonnen, daar moet nu echt iets aan gedaan worden", aldus operatieassistent Tanneke Goverse.

De onderhandelingen tussen de vakbonden en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) over een nieuwe CAO verlopen moeizaam. Na een aantal onderhandelingen heeft de NVZ een bod gedaan van gemiddeld 2,5 procent. Voor de vakbonden is dat niet voldoende. Er ligt nu een ultiem bod waar komende maandag over gesproken zal worden.

Goede zorg

Tanneke Goverse, medewerker van de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar, vindt dat de werkgever over de brug moet komen. "We hebben allemaal een zorghart en willen goede zorg leveren. We hebben verantwoordelijk werk met onregelmatige diensten. Ons salaris moet gelijk worden getrokken met de rest van Nederland. Het is uiteindelijk ook erg belangrijk voor de patiënt."

Ook Paul Koenders, medewerker van de operatieafdeling, voert actie. "We voeren nu deze actie om de werkgevers ertoe te bewegen akkoord te gaan met de eisen van de bonden. We hopen dat ze begrijpen dat als ze dat niet doen we doorgaan met onze acties. Die kunnen ook patiëntonvriendelijker zijn. Dat sluiten we niet uit maar hopelijk is dat helemaal niet nodig."

Reactie ziekenhuis

Sanne van Hoolwerff, voorlichter van de Noordwest Ziekenhuisgroep, hoopt niet dat het zover komt. "Gelukkig is het nog niet zo ver. Er hangen nu alleen nog pamfletten en spandoeken. Mensen hoeven niet bang te zijn dat een operatie niet doorgaat. Actievoeren is natuurlijk een goed recht. Met de actiegroep is afgesproken dat zij dit doen met respect voor de patiëntenzorg. Patiënten zitten hier niet altijd op zitten te wachten. Daar is zeker begrip voor."