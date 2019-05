Kapotte 'preventieve' zandstuifschermen oorzaak van afgesloten Markerwaarddijk

ENKHUIZEN - De Markerwaarddijk (N307) tussen Enkhuizen en Lelystad is gisteravond urenlang afgesloten geweest; van half acht tot half elf. De zandstuifschermen, die eigenlijk het zand van de dijk af moeten houden, bleken kapot. Hierdoor had het zand vrij spel.

Begin dit jaar werden de nieuwe zandoevers aangelegd aan de Houtribdijk/Markerwaarddijk. Vele kubieke meters zand werden vanuit het Markermeer opgespoten. Inmiddels lijken de eerste zandincidenten zich voor te doen. "Het is de eerste keer dat de automobilisten de weg niet meer op mochten. Het fietspad is wel al eerder afgesloten", aldus Jacob Jansen, woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Zandstuifschermen kapot

Om te voorkomen dat het zand verstuift en op de weg terecht komt, heeft Rijkswaterstaat in eerste instantie zandstuifschermen geplaatst. Juist deze schermen zijn maandag kapot gegaan, waardoor het zand op de weg terecht kwam.

Oplossingen voor de toekomst

De zandstuifschermen worden gerepareerd en nauwlettend in de gaten gehouden. Verder gaat Rijkswaterstaat kijken of er ook andere aanvullende maatregelen nodig zijn. Hierbij denkt de organisatie bijvoorbeeld aan het inzetten van shovels en veegwagens om het zand op zijn plek te houden.

"Op termijn zal het grasmengsel wat is ingezaaid, ook de zandverstuiving tegen moeten gaan. Dit heeft alleen tijd nodig om goed aan te slaan", vertelt Jansen.

Doordat de weg is afgesloten zijn er verder geen ongelukken gebeurd. De weg is in totaal drie uur afgesloten geweest. Het heeft Rijkswaterstaat drieduizend euro gekost om de weg weer schoon te vegen.