Unieke excursie: bezoekers éénmalig op zandige oevers Houtribdijk

ENKHUIZEN - Normaal gesproken mag er niemand komen, maar voor één keer mocht publiek zich wagen op de nieuwe zandoevers die zijn aangelegd voor de versterking van de Houtribdijk bij Enkhuizen.

Liefhebbers mochten mee op excursie en kregen uitleg hoe een dijkinspectie in zijn werk gaat. "Het is een mooi stuk gebied voor de natuur. Het zou voor mensen ook leuk zijn, maar dat is denk ik niet de bedoeling", zegt een bezoekster lachend.

Metingen

Onder begeleiding van Rijkswaterstaat en de aannemer werden er per de boot metingen verricht. "De metingen zijn om te kijken hoe het zand zich gedraagt. We brengen in kaart wat de effecten zijn van de golfslag op het zand", legt Marieke Werkman van Rijkswaterstaat uit. Er wordt ter plekke op de monitor bekeken hoe de oevers erbij liggen en de juiste vorm hebben.

Begin dit jaar werden de oevers aangelegd. Vele kubieke meters zand werden vanuit het Markermeer opgespoten. De methode is nog nooit eerder in een zoetwateromgeving, zonder getijden, toegepast. In 2020 moet de hele dijkversterking klaar zijn.