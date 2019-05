Staking legt openbaar vervoer plat: antwoorden op al je vragen

NOORD-HOLLAND - Amper treinen, weinig bussen en extra veel drukte op de weg: de landelijke ov-staking bij de NS en het stad- en streekvervoer zal morgen een grote impact hebben op het openbare leven. Wat gaat dat concreet betekenen? Zijn er alternatieven? En waar staken ze nou precies voor? NH Nieuws geeft antwoord op al je vragen.

Rijden er morgen helemaal geen treinen en bussen?

In principe niet. De vakbonden hebben het trein- en buspersoneel verzocht om hun werk 24 uur lang neer te leggen. OV-medewerkers mogen echter zélf bepalen of ze daar wel of geen gehoor aan geven. Dat betekent dat er dus mogelijk hier en daar wel bussen, trams, metro's of treinen rijden.

Lees ook: Ook streekvervoer staakt: trein- en busverkeer ligt plat op 28 mei

Het is alleen lastig te voorspellen waar dat gaat gebeuren. Vervoersbedrijven roepen reizigers op om de sites en apps vlak voor vertrek te checken, omdat de informatie dan mogelijk klopt. De NS raadt reizigers af überhaupt naar het station te komen.

Kan ik dan wel de weg op?

Ja, maar houd wel rekening met extra drukte. Rijkswaterstaat voorspelt een drukkere ochtend- en avondspits, ook omdat voor morgen wisselvallig weer is voorspeld. Bovendien is de dinsdag altijd een drukke dag op de weg.

De ANWB hoopt dat reizigers zoveel mogelijk bij elkaar in de auto stappen. "Dat helpt mensen zonder eigen vervoer om toch op hun werk of andere bestemming te komen", zo laten ze weten. Rijkswaterstaat voegt daar het verzoek aan toe om de verkeersinformatie goed in de gaten te houden.

En de pont bij Velsen?

Die vaart niet. De gemeente besloot de stakers voor de rechter te slepen, omdat de pont door de afgesloten route over de sluizen bij IJmuiden de enige manier is voor voetgangers en fietsers om het kanaal over te steken. De rechter bepaalde echter dat de pont niet hoeft te varen.

Het Gymnasium Felisenum in Velsen-Zuid gooit daarom de deuren dicht morgen. Een groot aantal leerlingen is afhankelijk van de pont en kan dus niet naar school komen.

Tekst gaat verder onder de foto

Waarom staken ze eigenlijk?

De vakbonden protesteren tegen de leeftijd waarop ov-personeel met pensioen mag. Ze willen dat de AOW-leeftijd op 66 jaar blijft en niet verder wordt verhoogd, omdat medewerkers te maken hebben met fysiek en mentaal zwaar werk. Volgens de huidige regels loopt de pensioenleeftijd geleidelijk op tot 67 jaar en drie maanden in 2024.

Op woensdag is er nog een staking gepland in onder andere de bouw- en metaalsector. Zij strijden voor het hetzelfde. De NS laat weten ook dan nog rekening te houden met vertragingen op het spoor.

Hoe gaat het dan met examens?

De staking valt voor veel studenten middenin een examenweek. Sommige onderwijsinstellingen, zoals de UvA, hebben de tentamens en verplichte colleges geschrapt of verplaatst.

Op de Vrije Universteit Amsterdam gaan die wél gewoon door. Studenten krijgen het advies om rekening te houden met extra reistijd, maar de landelijke studentenvakbond vindt dit 'absurd'.

Ik moet een vlucht halen/mensen ophalen van Schiphol. Kan dat?

Ja, maar het wordt wel lastiger. Tussen 05.00 uur en 21.00 uur rijdt er elk kwartier een trein van Schiphol naar Amsterdam Centraal, en vice versa. De treinen stoppen ook op de stations Lelylaan en Sloterdijk. Dat heeft de rechter besloten om chaos te voorkomen.

NH Nieuws maakte eerder dit item over het besluit. Tekst gaat verder onder de video:



Maar ondanks die beslissing zal het druk worden op en rondom de luchthaven. Volgens topman Dick Benshop is Schiphol nog steeds slecht bereikbaar en worden er daarom extra medewerkers ingezet, onder wie kantoorpersoneel, om de drukte op te vangen. "Dit helpt ons om onveilige situaties tegen te gaan, maar het voorkomt niet dat het een heel gekke dinsdag wordt", zo liet hij weten.

Zijn er nog alternatieven om van a naar b te komen?

Uiteraard, maar de voor de hand liggende oplossing is: blijf thuis als dat kan. Mocht je toch echt de deur uitmoeten, ga dan fietsen (neem wel een regenjas mee), carpoolen óf stap in de NH Nieuws-bus als je het Noordzeekanaal over wil steken. Met onze rijdende redactie, aan boord van een grote dubbeldekkerbus, pendelen onze radio-, video en social media-verslaggevers de hele dag heen en weer tussen de zuid- en noordkant van het kanaal. Wil je mee? Kijk hier dan voor meer informatie!

Is het dan na dinsdag klaar met de ov-stakingen?

Als er op 1 juli nog geen nieuw pensioenakkoord ligt, is de kans groot dat de vakbonden weer een grote ov-staking gaan organiseren.