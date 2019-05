NS verwacht ook dag na ov-staking nog problemen

NOORD-HOLLAND - De NS roept op om dinsdag niet met de trein te reizen. De vervoerder kan geen betrouwbare dienstregeling maken vanwege de landelijke pensioenactie waarbij het openbaar vervoer vrijwel helemaal plat komt te liggen. Ook woensdag verwacht de NS nog problemen met de dienstregeling.

Vanaf dinsdag 03.00 uur (nacht van maandag op dinsdag) tot woensdag 01.00 uur (nacht van dinsdag op woensdag) gaat er geen veer, tram, bus of metro.

De NS probeert waar mogelijk enkele treinen te laten rijden, maar dit zal volgens de vervoerder zeer beperkt en onvoorspelbaar zijn. "Omdat we niet weten hoeveel mensen gaan staken, kunnen we niet aangeven welke treinen wel en welke treinen niet rijden", aldus de de vervoerder.

Nachtbussen

De nachtbussen van het GVB rijden in de nacht van maandag op dinsdag normaal uit, maar de dienstregeling zal om 03.00 uur worden afgekapt. In de nacht van dinsdag op woensdag rijden de nachtbussen wel weer normaal.

Pond Velsen

Vandaag werd ook bekend dat de pont in Velsen niet zal varen tijdens de staking. De pont bij Velsen is voor fiets- en voetgangers de enige oversteek over het Noordzeekanaal, aangezien de route over het sluizencomplex is afgesloten voor de aanleg van de nieuwe zeesluis. De gemeente Velsen stapt, uit angst voor "maatschappelijke ontwrichting", naar de rechter.

IJtunnel

Wethouder Sharon Dijksma heeft besloten de westbuis van de IJtunnel in Amsterdam (de buis normaal voor verkeer naar het centrum) open te doen voor langzaam verkeer. Autoverkeer kan geen gebruikmaken van de tunnel en wordt omgeleid.

Schiphol

Schiphol inventariseert momenteel wat de consequenties zijn voor de luchthaven. 'Het is ons nog niet duidelijk wat er wel en niet rijdt. We bereiden ons voor en proberen reizigers zo snel mogelijk te informeren.'

Geen partij

GVB en NS benadrukken dat zij niets met het conflict te maken hebben en wijzen naar Den Haag. "Wij hebben begrip voor de zorgen over pensioenen, maar vinden het jammer dat opnieuw gekozen is voor een middel waar onze reizigers zeer veel hinder van ondervinden", aldus de NS.

De vakbonden FNV, CNV en ABGP hebben opgeroepen tot een landelijke 24-uursstaking bij het stadsvervoer, het streekvervoer en de treinen in hun strijd voor een beter pensioen.