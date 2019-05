Ultimatum verlopen: Velsen stapt naar rechter om pont te laten varen tijdens ov-staking

VELSEN - De gemeente Velsen stapt naar de rechter, nu vakbond FNV heeft besloten de pont bij Velsen uit de vaart te halen tijdens de ov-staking op dinsdag. Eerder riep Velsen op de pont alsnog te laten varen, uit angst voor "maatschappelijke ontwrichting".

De pont bij Velsen is voor fiets- en voetgangers de enige oversteek over het Noordzeekanaal, aangezien de route over het sluizencomplex is afgesloten voor de aanleg van de nieuwe zeesluis.

De gemeente Velsen had al aangegeven naar de rechter te stappen als er vandaag voor 10.00 uur 's ochtends geen positieve reactie zou komen. "Vanmorgen is het bericht van de bonden gekomen dat zij onze argumenten hebben gewogen, maar daar geen consequenties aan verbinden", aldus de gemeente.

Aanstaande maandagochtend dient het kort geding tegen de stakers bij de rechtbank in Haarlem. "Niet alleen in het belang van de inwoners van Velsen, maar in het belang van alle inwoners van de IJmond", benadrukt de gemeente.